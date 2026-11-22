정선군이 법무부 교정시설 유치를 위한 민관 협력체계를 구축했다.

정선군은 20일 사북읍행정복지센터 대회의실에서 사북읍 직전리 주민, 지역 주민대표, 주요 기관·사회단체장 등이 참석한 가운데 정선군 교정시설 유치위원회 발족식을 열었다.

▲정선군 교정시설 유치위원회 발족식. ⓒ정선군

이날 발족식에서는 법무부 교정시설 공모사업 추진 현황과 향후 일정을 공유했다.

참석자들은 유치위원회 역할과 활동 방향을 논의하고 교정시설 유치를 위한 지역사회 의지를 모았다.

행사는 공동위원장인 나길주 정선군이장협의회장의 인사말과 김경준 사북읍번영회장의 결의문 낭독 순으로 이어졌다.

유치위원회는 사업 예정지인 사북읍 직전리 주민, 지역 주민대표, 주요 기관·사회단체장 등으로 구성했다.

민관 협력체계를 바탕으로 범군민 유치 역량을 결집하고 주민 공감대 형성과 대외 홍보 활동을 펼치기로 했다.

결의문에는 인구 감소와 지역경제 침체에 대응해 새로운 성장 기반을 마련하겠다는 의지를 담았다.

군민 소통을 통해 공감대를 넓히고 지역사회와 상생하는 유치 방안을 마련하기로 했다.

▲정선군 사회단체연합회 한마음 대회. ⓒ정선군

앞서 정선군민 1000여 명은 지난 3일 정선공설운동장에서 법무부 교정시설 유치 범군민 결의대회를 열고 정선 유치를 촉구했다.

정선군은 이번 유치위원회 발족으로 주민과 기관·사회단체가 함께하는 상시 유치 활동 체계를 갖췄다.

정선군이 유치를 신청한 교정시설 후보지는 사북읍 직전리 일원 19만2000㎡ 규모 부지다.

시설 수용인원은 1000명, 상주 직원은 250명 이상이다.

정선군은 교정시설 유치 시 건설 단계에서 약 4700억 원의 경제적 파급효과가 발생할 것으로 분석했다.

운영 과정에서도 지역업체 참여와 주민 고용, 교정 공무원과 가족 정착에 따른 인구 유입을 기대하고 있다.

면회객 방문에 따른 숙박·음식업 등 지역상권 활성화와 기반시설 확충, 부속 체육시설 주민 개방 효과도 예상했다.

유치위원회는 지역 여건을 반영한 유치 전략을 세우고 주민 의견 수렴과 홍보 활동을 이어가기로 했다.

교정시설 유치와 연계한 지역발전 방안도 함께 논의한다.

정선군은 지난 4일 법무부에 교정시설 유치제안서를 공식 제출했다.

정치권과 중앙정부 관계자를 만나 입지 여건과 유치 당위성을 설명하며 유치 활동을 이어가고 있다.

나길주 공동위원장은 "지역경제 활성화와 인구 유입을 위해서는 새로운 지역발전 기반을 마련해야 한다"며 "교정시설 유치가 침체한 지역에 활력을 불어넣는 계기가 되도록 주민들과 힘을 모으겠다"고 말했다.

김영환 정선군 기획관은 "주민들이 자발적으로 뜻을 모아 위원회를 출범시킨 만큼 유치 열기가 한층 더 고조될 것"이라며 "유치위원회와 긴밀히 협력해 교정시설 선정이 지역 소멸 위기 극복과 지역경제 활성화의 전환점이 되도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.