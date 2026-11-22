서울특별시 광진구 주민 150명이 강원특별자치도를 직접 찾아 강원생활도민에 가입했다.

강원특별자치도는 21일 광진구 주민들이 도내를 방문해 강원생활도민으로 합류했다고 밝혔다.

▲서울특별시 광진구 주민 150명 강원생활도민 가입. ⓒ강원특별자치도

이번 방문은 광진구민의 강원생활도민 참여를 넓히고 지속적인 방문과 체류로 연결해 생활인구 확대와 지역활력 제고를 꾀하기 위해 성사됐다.

현재 강원생활도민 가입자의 약 77%는 수도권 거주자다.

광역교통 거점인 동서울종합터미널이 자리한 광진구 주민들이 현지를 직접 찾아 생활도민에 가입하면서 수도권 내 제도 확산의 발판을 마련했다.

▲서울특별시 광진구 주민 150명 강원생활도민 가입. ⓒ강원특별자치도

강원특별자치도는 그동안 수도권 박람회와 공공기관, 군부대 등을 찾아 평일과 주말을 가리지 않고 현장 홍보를 펼치며 가입자를 늘려왔다.

이번 방문을 계기로 수도권 주민 참여를 더욱 확대하고 일회성 방문이 재방문과 지역 소비로 이어지도록 제도를 활성화하기로 했다.

강원생활도민 제도는 강원 외 지역 거주자가 모바일 강원생활도민증을 발급받아 도내 제휴처에서 할인과 서비스 혜택을 받는 사업으로 지난해 5월부터 시행하고 있다.

▲서울특별시 광진구 주민 150명 강원생활도민 가입. ⓒ강원특별자치도

현재 가입자는 14만3861명, 제휴처는 377곳으로 꾸준히 늘고 있다.

행정안전부가 발표한 2026년 2분기 인구감소지역 생활인구 산정 결과에서 강원특별자치도 내 인구감소지역의 체류인구 배수는 등록인구의 7.0배로 전국 최고 수준을 기록했다.

▲서울특별시 광진구 주민 150명 강원생활도민 가입. ⓒ강원특별자치도

강원특별자치도는 높은 체류인구를 지속적인 방문과 지역 소비로 연결하기 위해 제도를 적극 운영하고 있다.

우상호 강원특별자치도지사는 "강원을 찾아주시는 한 분 한 분이 우리 지역에 활력을 더하는 소중한 생활인구"라며 "이번 방문이 강원과 지속적인 인연으로 이어지고 더 많은 분이 강원을 자주 찾도록 강원생활도민 제도를 내실 있게 운영하겠다"고 말했다.