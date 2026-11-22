강원특별자치도 건축직 공무원 60여 명이 21일 춘천시 신북읍 일원에서 어려운 이웃에게 연탄 2000장을 직접 전달하는 봉사활동을 펼쳤다.

이번 활동은 건축직 공무원들이 자발적으로 모금한 성금 약 200만 원으로 연탄을 구입해 지역 내 취약계층에 전달하기 위해 성사됐다.

▲강원도 건축직 공무원 사랑의 연탄 나눔. ⓒ강원특별자치도

이날 현장에 참여한 김순하 강원특별자치도 건축과장은 직원들과 함께 연탄을 나르며 어르신들의 난방 형편을 살폈다.

김순하 건축과장은 "기름값이 올라 겨울나기가 걱정이라는 어르신들이 많은데 매년 함께해 준 직원들의 작은 정성이 든든한 겨울 버팀목이 되길 바란다"며 직원들에게 감사를 표했다.

이어 "난방비 부담은 형편이 어려운 가구일수록 더 크게 느껴진다"며 "건축직 공무원들이 꾸준히 이어 온 온기 나눔을 앞으로도 계속해 해마다 현장을 찾아 도민이 체감하는 나눔을 실천하겠다"고 밝혔다.

강원특별자치도 건축직 공무원들은 매년 겨울 연탄 나눔과 농번기 농촌 일손 돕기 등 다양한 사회공헌 활동을 펼치며 지역사회와 함께하는 공동체 만들기에 앞장서기로 했다.