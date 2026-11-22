강원특별자치도 건축직 공무원 60여 명이 21일 춘천시 신북읍 일원에서 어려운 이웃에게 연탄 2000장을 직접 전달하는 봉사활동을 펼쳤다.
이번 활동은 건축직 공무원들이 자발적으로 모금한 성금 약 200만 원으로 연탄을 구입해 지역 내 취약계층에 전달하기 위해 성사됐다.
이날 현장에 참여한 김순하 강원특별자치도 건축과장은 직원들과 함께 연탄을 나르며 어르신들의 난방 형편을 살폈다.
김순하 건축과장은 "기름값이 올라 겨울나기가 걱정이라는 어르신들이 많은데 매년 함께해 준 직원들의 작은 정성이 든든한 겨울 버팀목이 되길 바란다"며 직원들에게 감사를 표했다.
이어 "난방비 부담은 형편이 어려운 가구일수록 더 크게 느껴진다"며 "건축직 공무원들이 꾸준히 이어 온 온기 나눔을 앞으로도 계속해 해마다 현장을 찾아 도민이 체감하는 나눔을 실천하겠다"고 밝혔다.
강원특별자치도 건축직 공무원들은 매년 겨울 연탄 나눔과 농번기 농촌 일손 돕기 등 다양한 사회공헌 활동을 펼치며 지역사회와 함께하는 공동체 만들기에 앞장서기로 했다.구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
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