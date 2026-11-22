강원문화재단이 문화예술 진흥을 위해 내건 육성기금 500억 원 조성 목표가 실현 가능성이 낮다는 지적이 나왔다.

이은희 강원특별자치도의회 의원(국민의힘·비례)이 강원문화재단으로부터 제출받은 2026년도 행정사무감사 요구자료에 따르면 강원문화재단의 육성기금 조성 목표액은 500억 원이지만 지난해 말 기준 적립액은 208억 원으로 목표 대비 41.6%에 그쳤다.

▲이은희 강원특별자치도의회 의원(국민의힘·비례). ⓒ강원특별자치도의회

목표액을 채우려면 292억 원을 추가로 확보해야 한다.

그러나 강원특별자치도의 재정난으로 2014년 이후 기금 적립을 위한 출연금 지원이 12년가량 중단되면서 기금 확충이 멈춰 섰다.

구체적인 재원 확보 방안과 중장기 적립 계획조차 세우지 못해 목표 달성이 어렵다는 분석이다.

이런 상황에서 강원문화재단은 올해 8월 말 기준 전체 기금 예치액의 이자수입 2억272만 원 가운데 4427만 원을 인건비와 운영비로 지출했다.

이 의원은 지난 10일 열린 2026년도 강원문화재단 행정사무감사에서 "기금 조성을 위한 강원특별자치도 출연금 지원이 장기간 끊긴 상황에서 이자수입마저 재단 운영비로 쓰고 있다"며 "현재의 기금 확충 구조로는 500억 원 조성 목표 달성이 사실상 어렵다"고 꼬집었다.

이어 "육성기금은 강원특별자치도 문화예술 발전을 위한 핵심 재원으로 운용해야 한다"며 "기금 운용의 투명성을 높이고 실현 가능한 재원 확보 방안을 조속히 마련해야 한다"고 촉구했다.