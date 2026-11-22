박영림 강원특별자치도의회 의원(더불어민주당·비례)이 지역별 교통서비스 격차로 빚어지는 농어촌 교통약자의 이동 불편 문제를 지적했다.

박 의원은 지난 10일 열린 강원특별자치도의회 건설교통국 행정사무감사에서 대중교통이 부족한 농어촌 고령자는 운전면허를 반납한 뒤 병원 진료, 장보기 등 필수 이동에 어려움을 겪는다고 밝혔다.

▲박영림 강원특별자치도의회 의원(더불어민주당·비례). ⓒ강원특별자치도의회

박 의원은 면허 반납에 따른 일회성 지원을 넘어 실제 이용할 수 있는 교통수단을 연결해야 한다고 강조했다.

희망택시 등의 이용 자격과 운행 시간·횟수·목적지 제한으로 지원에서 소외되는 주민이 없는지 점검할 것을 주문했다.

희망택시, 바우처택시, 마을버스, 저상버스, 특별교통수단 등을 개별 사업으로 운영하는 데 그치지 말고 생활권과 이용 수요 중심으로 통합 연계해야 한다는 지적도 내놨다.

이를 위해 강원특별자치도가 중장기 교통종합계획을 세우고 정책 기획, 시·군 간 조정, 재정·인력 지원 등 역할을 구체화해야 한다고 주문했다.

넓은 생활권과 고령화, 농어촌의 낮은 교통 접근성 등 강원지역 여건을 반영한 맞춤형 지원 방안 마련도 촉구했다.

박 의원은 "버스나 택시가 있어도 필요한 시간에 이용할 수 없다면 이동권은 충분히 보장된 것이 아니다"며 "주민들이 병원과 시장에 가고 학교와 직장에 다니며 다양한 사회활동에 참여하도록 교통체계를 촘촘히 연결해야 한다"고 말했다.