강원역사문화연구원의 만성적인 인력 부족이 부실한 행정관리로 이어지고 있다는 지적이 나왔다.

문관현 강원특별자치도의회 의원(국민의힘·태백2)은 지난 10일 열린 제350회 정례회 강원역사문화연구원 행정사무감사에서 인력난에 따른 관리체계 취약성을 우려했다.

▲문관현 강원특별자치도의회 의원(국민의힘·태백2). ⓒ강원특별자치도의회

문 의원에 따르면 강원역사문화연구원은 정원 30명 가운데 현원이 22명으로 충원율이 73.3%에 그쳤다.

특히 일반직은 정원 6명 중 2명만 근무해 충원율이 33.3%에 불과했다.

인력 부족은 최근 2년간 진행한 지도·점검에서 유물 관리와 업무추진비 집행, 계약정보 공개 등 기본 행정관리 업무가 반복 지적받은 원인으로 꼽힌다.

인력 충원 문제가 해마다 행정사무감사에서 도마 위에 올랐지만 개선 속도는 더딘 실정이다.

문관현 의원은 "인력 충원 문제가 매년 반복 제기되는 만큼 실질적인 개선 노력이 뒤따라야 한다"며 "예산 부족으로 인력 확보가 어렵다는 점은 이해하지만 이를 이유로 부족한 인력을 계속 방치해서는 안 된다"고 지적했다.

이어 강원특별자치도와 적극 협의해 구체적인 충원 방안을 마련할 것을 주문했다.