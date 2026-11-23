▲DGIST구성원 30여 명이 최근 대구 서구 비산동 일대에서 '2026 사랑의 연탄나눔' 봉사활동을 펼치고 있다ⓒDGIST

겨울바람이 매서워지는 11월, 대구 서구 비산동의 좁은 골목길에 따뜻한 온기가 퍼졌다. 두 손에 연탄을 든 사람들이 가파른 계단을 오르내리며 이웃들의 겨울나기를 돕기 위해 구슬땀을 흘렸다. 이날만큼은 연탄 한 장 한 장이 단순한 난방 연료가 아니라 이웃을 향한 따뜻한 마음이었다.

DGIST(총장 이건우) 구성원 30여 명이 최근 대구 서구 비산동 일대에서 '2026 사랑의 연탄나눔' 봉사활동을 펼쳤다고 23일 밝혔다.

이번 봉사는 겨울철 난방비 부담으로 추위를 걱정해야 하는 지역 취약계층에게 온기를 전하고, 구성원들이 함께 나눔의 가치를 실천하기 위해 마련됐다.

특히 이번 나눔은 작은 정성이 모여 만든 큰 온기라는 점에서 의미가 남달랐다.

DGIST는 지난 4일부터 12일까지 전 구성원을 대상으로 성금을 모금해 모두 600만원을 마련해, (사)사랑의연탄나눔운동에 기탁됐으며, 지역 취약계층 20가구에 연탄 6천 장을 지원하는 데 사용됐다. 이는 한 가구당 300장씩, 겨울 추위를 견딜 든든한 버팀목을 마련한 셈이다.

이날 봉사 현장에서는 30여 명의 구성원이 3개 팀으로 나눠 각 가정을 직접 찾았으며, 좁은 골목과 가파른 계단은 연탄 배달의 만만치 않은 장애물이었지만, 참가자들은 연탄을 손에서 손으로 전달하며 묵묵히 배달을 이어갔다.

연탄 한 장의 무게는 가볍지 않았지만, 이웃에게 전하는 마음만큼은 가벼울 수 없었다. 옷에 검은 연탄가루가 묻고 이마에 땀이 맺혀도 서로 격려하며 마지막 연탄까지 옮기는 모습은 나눔의 진정한 의미를 보여줬다.

한주탁 DGIST 행정처장은 "구성원들의 작은 정성이 모여 이웃에게 조금이나마 따뜻한 겨울을 전할 수 있어 뜻깊다"며 "앞으로도 지역사회와 함께 성장하는 기관으로서 나눔 문화를 꾸준히 이어가겠다"고 말했다.

연탄은 아궁이에 들어가야 비로소 온기를 내지만, 나눔은 마음에서 시작된다. 이날 비산동 골목길에 쌓인 연탄 6천 장에는 추운 겨울을 함께 이겨내자는 DGIST 구성원들의 따뜻한 응원이 담겼다.

한편 DGIST의 지역사회 공헌활동은 연탄 봉사에만 머물지 않는다. 올해 운영한 지역 연계 문화·체육 프로그램인 '비슬사계', 'D-RUNNER', 'Baseball Day'에도 구성원 2천94명이 참여했으며, DGIST는 이들 프로그램에서 조성된 참가비를 활용해 다양한 지역사회 공헌활동을 이어갈 계획이다.