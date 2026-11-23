전남광주특별시 무안군에서 열린 제6회 무안 YD페스티벌이 전국 청년과 대학생, 군민들의 참여 속에 사흘간의 일정을 성황리에 마무리했다.

23일 에 따르면 전날까지 3일간 무안 삼향읍 남악중앙공원과 김대중광장 일원에서 열린 이번 축제에는 추운 날씨에도 많은 방문객이 찾았다.

'PLAY YD 지금이 우리의 무대야'를 주제로 열린 올해 축제는 전국 대학가요제를 처음 도입하고 청년·대학 참여 프로그램을 확대해 청년들이 공연뿐 아니라 축제 운영에도 직접 참여하는 무대로 꾸며졌다.

▲축제장 주무대 2026. 11. 22 ⓒ무안군

특히 지난 21일 열린 거리 퍼레이드에는 9개 읍·면 주민과 청년·대학생, 전문 공연팀이 참여해 남악 도심을 축제의 열기로 채웠다. 기접놀이와 풍물패를 비롯해 복고·호러 퍼포먼스, 댄스·타악 공연 등이 이어졌으며, 전국 댄스경연대회와 우원재·기리보이의 힙합 공연도 관람객들의 호응을 얻었다.

마지막 날인 22일에는 올해 처음 선보인 'YDF 전국 대학가요제'가 열려 전국 대학생들이 개성 있는 무대를 펼쳤다. 대상은 서울예술대학교 '미스치퍼스'가 차지했으며, 최우수상은 목포대학교 '옴니버스', 우수상은 전남대학교 '덜커덩'에 돌아갔다. 10CM 등 초청 가수들의 공연을 끝으로 축제의 대미를 장식했다.

지난해와 비교해 올해 축제는 청년 참여 규모와 프로그램의 전국화 측면에서 한층 확대됐다. 청년·대학 참여 부스는 지난해 13개에서 올해 23개로 10개 늘었으며, 기존 밴드경연대회를 전국 대학생이 참여하는 대학가요제로 개편해 참여 범위를 넓혔다. 지역 중심의 축제에서 전국 청년들이 함께 무대에 서고 교류하는 청년문화축제로 발전할 가능성을 보여줬다.

AI 퍼스널컬러 진단과 AI 미션투어, Y2K 청년존 등 젊은 세대의 관심을 반영한 체험 프로그램과 국화 전시, 레트로 체험 등 다양한 세대가 함께 즐길 수 있는 콘텐츠도 마련됐다. 남악상가 공동홍보관과 청년상가, 농수특산물 판매장 운영을 통해 지역 상인과 청년 창업자들에게 상품 홍보와 판매 기회도 제공했다.

박문재 무안군 축제추진위원장은 "올해 YD페스티벌은 청년들이 직접 참여해 축제를 만들어가고 전국 각지의 청년과 군민이 함께 어우러졌다는 점에서 뜻깊었다"며 "앞으로도 청년들의 꿈과 도전을 응원하고 전국 청년들이 함께 찾고 즐기는 청년문화축제로 만들어가겠다"고 말했다.