한덕수 전 국무총리 판결 과정에서 '12.3 비상계엄은 내란'이라는 첫 대법원 판단이 나왔지만, 국민의힘 지도부는 돌아오는 비상계엄 2주년 때 당 차원의 대국민 사과를 주저하는 모양새다. 오히려 내란 사건 재판부에 대한 역공을 예고했다.

국민의힘 최고위원회는 이날 오전 비공개 회의를 통해 이진관 서울중앙지법 부장판사에 대한 법왜곡죄 고발을 추진하기로 의견을 모았다. 이 판사에게 고의적인 법령 왜곡 행위 등이 있었다는 주장이다.

이 판사는 한 전 총리, 박성재 전 법무부 장관 등 내란 가담 혐의를 받는 윤석열 정부 주요 국무위원들의 1심 재판을 맡아 높은 형량을 선고한 인사다. 이 판사의 '내란 엄벌' 기조에 국민의힘은 "정치적"이라며 공세를 펴왔다.

국민의힘 박성훈 수석대변인은 이날 최고위를 마친 뒤 기자들에게 "오늘 우재준 최고위원이 이 판사에 대한 문제를 지적했는데, 많은 최고위원이 이 판사를 법왜곡죄로 고발해야 한다는 공감대를 형성했다"며 "(당내) 법률지원단에서 구체적 사례를 수집하기로 했다"고 밝혔다.

박 수석대변인은 "상급심에서 이 판사가 내린 결정이 거의 다 파기되고 있다"고 주장하며 "가까운 시일 내에 법률지원단이 중심이 돼 이 판사에 대한 법왜곡죄 고발을 추진할 것"이라고 말했다.

앞서 우 최고위원은 최고위 공개 발언에서 "이 판사의 실제 판결문을 읽어보면 유죄 근거가 매우 빈약하다"며 이 판사가 내란 중요 임무 종사 등 혐의로 재판받은 한 전 총리 1심에서 징역 23년, 박 전 장관 1심에서 징역 25년을 선고한 점을 문제 삼았다. 그는 "이 판사는 이재명 대통령 관련 재판도 많이 하고 있다. 이 대통령의 대장동 판결에 대해서 재판중지를 시킨 사람"이라고 거론했다.

윤석열 전 대통령의 비상계엄 선포가 '내란'이라는 대법원의 규정에도, 국민의힘은 관련 언급을 피한 채 재판부 판결 세부 내용에 초점을 두며 공세를 이어가고 있다. 한 전 총리에 대한 대법원의 일부 무죄 취지 파기환송 역시 '무죄' 부분만 부각하며 내란에 대한 인정은 애써 외면하는 태도다.

다만 당 일각에서는 오는 비상계엄 2주년을 맞아 당 차원의 사과 필요성이 거론되고 있다. 5선 중진 윤상현 의원은 "당연히 12.3 비상계엄에 대해서 우리가 사과해야 한다"고 밝혔다.

윤 의원은 SBS 라디오에 나와 "당에서 내란이다, 아니다 의견이 분분하지 않은가. 대법원의 판단을 존중해야 한다"며 "(비상계엄은) 내란임을 우리 스스로 인정하고, 그에 대한 입장 정리를 해야 한다"고 강조했다. 그는 "우리가 잘못한 것에 대해 스스로 공동의 입장 표명을 해야 한다는 게 우리가 가져야 할 기본자세"라고 말했다.

오세훈 서울시장은 토론회 참석차 국회 의원회관을 방문한 뒤 기자들과 만나 관련 질문을 받고, "12.3 비상계엄은 누가 뭐래도 우리 당이 계속해서 잘못된 점을 인정하고, 재발 방지 의지를 담아 국민께 사과드려야 할 사안"이라고 답했다.

지도부 일원인 검사 출신의 김재원 최고위원 역시 대법원이 인정한 '내란'에 대해서는 재론의 여지가 없음을 밝혔다. 김 최고위원은 CBS 라디오에 나와 "대법원은 계엄령 선포 자체, 그 이후의 행위를 내란죄로 규정해 유죄 판결을 냈다. 저는 그런 대법원의 판결에 대해서 전적으로 존중하고, 그것이 더 이상 논란의 여지가 없이 결정됐다고 생각한다"며 "권위를 가진 판결이라 생각한다"고 전했다.