장병국 경남도의원(국민의힘·밀양1)은 19일 열린 추경예산안 심사에서 농어촌기본소득 사업의 재정 부담과 정책 실효성을 문제 삼으며 전면 재검토를 촉구했다.

장 의원은 "정부 미래대응기금 영향으로 지방교부세가 5000억 원 이상 줄어드는 데다 인건비 인상과 국고보조사업 매칭 부담까지 겹쳐 도의 가용재원이 역대 최저인 4% 수준으로 떨어졌다"고 밝혔다.

장 의원은 또 "국비 지원 비율이 40%에 불과한 공모사업 방식으로 지방정부에 재정 부담을 떠넘기고 있다"며 "경상남도가 농림축산식품부에 사업 전면 재검토하고 도의회도 적극적으로 대응해야 한다"고 덧붙였다.

▲장병국 경남도의원. ⓒ장병국의원실

정책 효과에 대해서도 의문을 제기했다.

장 의워는 "시범사업을 추진 중인 남해군의 경우 초기 인구유입 효과가 나타났지만 최근 다시 감소세로 돌아섰다"고 하면서 "일시적인 인구 증가에 그치는 사업에 지방재정을 투입하는 것은 신중해야 한다"고 말했다.

이에 대해 박성민 경남도 기획조정실장은 "도내 인구감소지역 10개 군 전체에 사업을 시행할 경우 도비 부담만 약 2000억 원에 이르고 이는 가용재원의 40%에 육박한다"며 "남해군과 산청군의 사업 성과를 분석해 인구 증가와 유입 경로·지역경제 활성화 효과 등을 종합적으로 검토한 뒤 판단하겠다"고 밝혔다.