5902억 원 예산안 바탕 6대 분야 추진…조직개편 통한 정책 실행력 강화

박종원 담양군수가 2027년을 민선 9기 핵심 비전을 구체적인 사업으로 실현하는 해로 정하고 미래농업과 지역경제, 복지·관광·교육 분야의 정책 방향을 제시했다.

23일 담양군에 따르면 박 군수는 지난 20일 열린 제348회 담양군의회 제2차 정례회 시정연설에서 2027년도 군정 운영 방향을 발표하고 군민 소득 증대와 생활 안정, 미래 성장 기반 확충에 행정력을 집중하겠다고 밝혔다.

내년도 군정 운영 방향은 ▲인공지능(AI)으로 바꾸는 미래농업 ▲삶이 윤택한 활력경제 ▲함께 누리는 안심복지 ▲격이 빛나는 문화관광 ▲꿈을 키우는 명품교육 ▲기회 만드는 혁신행정 등 6개 분야다.

▲박종원 담양군수가 제348회 담양군의회 제2차 정례회 시정연설에서 2027년도 군정 운영 방향을 발표하고 있다ⓒ담양군

농업 분야에서는 스마트농업 육성지구 조성과 농업용 로봇 실증을 통해 생산성과 경쟁력을 높이고, 농어촌 기본소득과 햇빛소득 등 새로운 소득정책을 추진한다. 광역교통망 확충을 통한 지역 성장 기반 마련도 주요 과제로 제시했다.

복지 분야에서는 생활 긴급지원 서비스인 '언능오쇼'와 긴급돌봄 간병비 지원을 추진해 복지 사각지대를 줄이고 군민의 일상적인 돌봄 부담을 완화한다는 계획이다.

문화·관광 분야에서는 '사계절 담빛 페스타'를 추진해 계절별 관광 콘텐츠를 확대하고, 교육 분야에서는 미래교육재단 설립을 통해 지역 교육 기반을 강화할 방침이다.

행정 분야에서는 3개 수석실 중심의 조직개편을 통해 정책 조정과 사업 추진의 실행력을 높이겠다고 밝혔다.

이 같은 정책을 뒷받침할 2027년도 본예산안은 5902억 원 규모로 편성됐다. 올해보다 9.2% 증가한 규모다.

다만 내년도 군정의 성패는 정책 방향의 제시보다 구체적인 실행과 성과에 달려 있다. 스마트농업과 기본소득, 관광·교육 사업이 실제 농가소득과 지역경제 활성화로 이어질 수 있을지, 조직개편이 행정 효율성과 정책 추진 속도를 높일 수 있을지가 주요 평가 기준이 될 전망이다.

박 군수는 "군민의 기대를 결과로 증명하는 행정, 신뢰로 평가받는 행정을 펼칠 것"이라며 "군민이 일상에서 체감할 수 있는 변화를 만드는 데 집중하겠다"고 말했다.