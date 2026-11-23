"친환경 농업인들이 안정적인 영농을 이어가도록 경남도가 적극 나서야 합니다."

이경재 경남도의원(국민의힘·창녕1)은 19일 열린 추경예산안 심사에서 이같이 피력했다.

이 의원은 "친환경쌀 소비촉진 사업의 예산 집행 부진과 일부 업체에 집중된 찹쌀 공급 구조와 농가 지원·제도를 개선해야 한다"며 "지난해 5000만 원에서 올해 1억 원으로 예산을 늘렸음에도 전액 집행하지 못한 것은 사업 홍보와 관리에 문제가 있었던 것 아니냐"고 지적했다.

▲이경재 경남도의원. ⓒ이경재의원실

이에 경남도 스마트농업과장은 "제주도 학교급식에 친환경쌀 700t을 납품하려던 계획이 가격 경쟁력에서 밀려 무산되면서 사업비를 감액했다"면서 "도내 친환경쌀 소비량은 학교급식과 일반 유통 등을 통해 대부분 소진되지만 약 10%가량은 남는 상황이다"고 설명했다.

이 의원은 학교급식용 찹쌀 수급 문제도 이같이 제기했다.

이 의원은 "도내 찹쌀 수매업체가 일부에 불과해 공급에 어려움이 있는 만큼 타 지역산 찹쌀의 학교급식 공급을 제한하는 제도적 문제가 있는지 살펴보고 개선해야 한다"고 밝혔다.

경남도 스마트농업과장은 "과거 기능성 쌀 재배단지 지원사업 등을 참고해 친환경쌀과 잡곡 지원 방안을 재검토하고 학교급식 관련 제도적 제약도 확인하겠다"고 했다.

이경재 도의원은 "도내 친환경 농업인들이 안정적으로 영농을 이어갈 수 있도록 단순한 유통비 지원을 넘어 가격 경쟁력 확보와 지역 내 소비 기반 확충에 도정이 적극 나서야 한다"고 강조했다.