변광용 거제시장은 지난 18일 한화오션을 찾은 황종우 해양수산부 장관과 강신철 국방부 장관과의 잇따라 만나 눈길을 끌었다.

변 시장은 해양·관광분야 주요 현안에 대한 정부 지원을 요청했다고 밝혔다.

변 시장은 "황종우 해양수산부 장관에게 주요 관광지 인근 양식어장 구조조정의 필요성을 설명하고 조속한 추진을 건의했다"고 말했다.

▲변광용 거제시장(왼쪽)이 황종우 해양수산부 장관과 대화를 나누고 있다. ⓒ거제시

이어 변 시장은 "국가거점 어항 조성사업의 공모 선정과 성포항의 국가어항 승격을 건의했다"고 하면서 "지역 해양산업의 경쟁력 강화와 어항 기능 확충을 위한 정책적 지원의 필요성을 강조했다"고도 했다.

변 시장은 또 "한화오션 평택함 진수식에 참석한 강신철 국방부 장관을 만나 저도 관광 인프라 확충과 국민참여행사 활성화를 위한 의견을 전달했다"고 덧붙였다.

그러면서 "거제의 주요 현안을 직접 설명하고 정부의 관심과 지원을 요청할 수 있었던 뜻깊은 자리였다"고 의미를 부여했다.

변광용 시장은 "논의한 사항들이 구체적인 정책 지원과 사업 추진으로 이어질 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 강조했다.

한편 변 시장은 지난 17일에도 국회를 방문해 진성준 국회 국방위원장을 만나 저도 관광자원 확충과 주요 관광지 인근 군사시설 이전 등 지역 현안에 대한 지원과 협조를 요청한 바 있다.