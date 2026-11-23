장성군이 지역 고등학생을 대상으로 지역 농산물을 활용한 조리·제과 체험과 바리스타 전문교육을 제공하는 '청소년 미식 인재 키움 아카데미'를 운영한다.

23일 군에 따르면 이번 프로그램은 장성미식산업진흥원에서 진행되며, 지역 농산물을 활용한 조리·베이커리 체험과 바리스타 2급 자격증 취득 과정으로 구성됐다.

조리·베이커리 과정은 장성산 참송이버섯을 활용한 치즈수제버거 만들기와 장성딸기 생크림 케이크 만들기 등 2개 강좌다. 수제버거 클래스는 7회, 디저트 클래스는 3회 운영하며, 모집은 조기에 마감됐다. 교육은 23일부터 12월 9일까지 진행된다.

▲장성미식산업진흥원 전경ⓒ

바리스타 과정인 '꿈을 내리는 청소년 바리스타 클래스'는 오는 24일부터 12월 28일까지 총 4개 반으로 운영된다. 바리스타 2급 자격증 취득을 목표로 하며, 현재 12명을 추가 모집하고 있다.

장성지역 학교에 재학 중인 고등학생이면 누구나 신청할 수 있다. 수강료는 전액 무료이며, 참여 희망자는 장성미식산업진흥원에 문의하면 된다.

이번 사업은 교육발전특구 시범사업과 연계해 청소년에게 지역 식재료와 외식·식음료 산업을 경험할 기회를 제공하기 위해 마련됐다.

지역 농산물을 활용한 체험교육이 일회성 프로그램에 그치지 않고 식품·외식산업에 대한 진로 탐색과 지역 인재 육성으로 이어질 수 있을지 주목된다.

김한종 군수는 "청소년 미식 인재 키움 아카데미를 통해 자신의 진로와 적성을 확인하고 꿈을 구체화하는 기회를 갖기 바란다'고 말했다.