전남광주통합특별시의회가 농어촌 기본소득 예산 발표 과정에서 발생한 942억 원의 차액 문제로 집행부 고위 간부들을 소환했다. 편성되지도 않은 예산을 마치 확보된 것처럼 발표해 시민들에게 혼란을 주고 행정 신뢰를 훼손했다는 이유에서다.

전남광주통합시의회 농수산위원회는 최근 제2차 정례회 회의를 열고 백승주 균형발전부시장과 전한성 재정기획본부장의 위원회 출석을 정식으로 요구하기로 의결했다.

▲류기준 전남광주통합특별시의회 농수산위원장이 질의하고 있다ⓒ전남광주시의회

23일 농수산위에 따르면 집행부는 지난 11일 '2027년도 농어촌 기본소득 사업비 4330억 원을 예산에 반영했다'고 발표했다. 하지만 닷새 뒤인 지난 16일 시장 시정연설에서는 본예산 편성액을 3388억 원으로 보고해 942억 원의 차액이 발생했다.

위원회 확인 결과 이 차액 942억 원은 하반기에 자체적으로 사업을 확대할 9개 군에 필요한 예산 추계액으로, 내년도 본예산에는 편성되지 않은 금액이었다.

실제 본예산에 편성되지 않은 추계액을 포함해 발표한 것은 시민에게 심각한 예산 혼선을 초래하고 행정의 신뢰를 훼손하는 중대한 사안이라고 판단했다.

이에 농수산위는 관계법령에 따라 백승주 균형발전부시장과 전한성 재정기획본부장의 출석을 요구했다. 출석요구일은 오는 25일이다.

위원회는 두 사람을 상대로 △미편성 예산을 이미 반영한 것처럼 발표한 구체적인 경위 △추가 재원 942억 원의 구체적인 확보 방안 △재발 방지 대책 등을 집중적으로 따져 물을 계획이다.

류기준 농수산위원장은 "예산 발표는 시정의 신뢰와 직결되는 만큼 한 치의 오차나 모호함도 없어야 한다"며 "집행부의 책임 있는 해명과 실현 가능한 재원 확보 대책을 철저히 검증해 농어촌 기본소득 사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.

한편 시는 정부의 농어촌 기본소득 시범사업 공모에서 선정된 지역에 1년간 국비(50%)와 지방비(시비·군비 각각25%)를 합쳐 매달 15만원의 기본소득을 지급할 방침이다.

공모에서 탈락하는 군이 발생하면 시는 추경 예산(약 942억 원)을 투입해 자체적으로 6개월분의 기본소득(월 7만 5000원 수준)을 지급할 계획이다.

이번 공모에는 인구소멸 지역인 전국 34개군이 신청했다. 전남광주 지역은 16개 군에서 기선정된 4개 군(곡성·신안·구례·보성)을 제외하고 12개 군이 모두 신청한 상태다. 정부는 오는 12월 중 18곳 안팎을 선정해 발표할 계획이다.