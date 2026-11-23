▲진도군이 7개 읍면에 농업이 '(e)지 비대면 서비스' 기기를 설치했다.ⓒ진도군

진도군이 농업인의 행정서비스 이용 편의를 높이고 디지털 농업행정 기반을 강화하기 위해 '농업이(e)지' 비대면 서비스 기기인 무인 안내기(키오스크)와 터치형 화면(태블릿 모니터)을 설치했다.

23일 군에 따르면 이번 사업은 농림축산식품부의 차세대 농업농촌통합정보시스템인 '농업이(e)지'의 이용 활성화를 위한 것으로, 농업인들이 보다 편리하게 농업행정 서비스를 이용할 수 있는 환경을 조성하기 위해 추진됐다.

진도군은 이번 지원사업을 통해 7개 읍면에 무인 안내기(키오스크) 7대와 터치형 화면(태블릿 모니터) 8대를 설치해 농업인들이 가까운 읍면 사무소에서 편리하게 농업행정 서비스를 이용할 수 있는 환경을 마련했다.

해당 기기 설치로 인해 농업인의 편의가 증진되고, 행정업무의 효율성 또한 높아질 것으로 기대된다.

아울러 디지털 기기 사용에 익숙하지 않은 고령 농업인들도 어려움 없이 서비스를 이용할 수 있도록 읍면 담당자를 통한 기기 사용 안내와 이용 지원을 병행할 예정이다.

이외에도 진도군은 전자민원·무인민원발급·마을행정사·재택의료·진도개 혈통관리시스템 등을 통해 민원 처리와 취약계층 지원을 제공하고 있다.

이재각 진도군수는 "이번 '농업이(e)지' 비대면 서비스 기기 설치로 농업인들이 가까운 곳에서 편리하게 농업행정 서비스를 이용할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 농업인의 눈높이에 맞춘 현장 중심의 농업행정 서비스를 확대해 나가겠다"고 말했다.