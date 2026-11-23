'2026년 벌교꼬막통합축제'가 주민과 관광객의 발길이 이어지며 성황리에 마무리됐다.

23일 보성군에 따르면 지난 20일부터 22일까지 벌교읍 천변과 벌교스포츠센터, 채동선음악당 일원에서 열린 올해는 제22회 벌교꼬막축제와 제26회 벌교읍민의 날, 제2회 보성벌교갯벌축제를 함께 개최해 먹거리와 생태체험, 지역문화, 주민 화합을 한 데 모았다.

첫날인 20일에는 농악 길놀이를 시작으로 벌교읍민의 날 기념식과 통합 개막식이 성황리에 열렸다. 김철우 보성군수와 김경미 보성군의회 의장, 강경윤 특별시의원, 군의원, 기관·사회단체장, 향우, 주민, 관광객 등이 함께해 축제의 시작을 축하했다.

기념식에서는 박희철 전남연합의원 원장이 읍민대상을 받았으며, 송정순 씨에게 봉사상, 송종호 씨에게 특별상이 수여됐다. 모범공무원상과 다문화행복상, 모범학생상 시상도 이어져 지역시회 발전에 기여한 이들을 격려하고 주민 화합의 의미를 더했다.

개막 분위기는 '1000인분 꼬막비빔밥 만들기'로 이어졌다. 주민과 관광객이 함께 비빔밥을 만들고 나누며 제철 벌교꼬막의 맛을 즐겼다. 꼬막 미식존에서는 꼬막전·꼬막꼬치·꼬막탕수육 등 다양한 요리를 선보여 먹거리 부스에도 방문객의 발길이 이어졌다.

21일에는 보성벌교갯벌축제의 생태걷기대회와 갯벌사진전, 갯벌가족체험존이 운영됐다. 채동선음악당에서는 ‘뻘배어업, 갯벌을 넘어 미래로’를 주제로 학술세미나를 열어 뻘배어업의 역사적 가치를 조명하고, 2027년 세계중요농업유산 등재 추진 방향을 논의했다.

벌교의 문학적 매력을 만나는 행사도 이어졌다. 21일에는 조정래 작가와 함께하는 태백산맥문학관 18주년 개관 행사가 진행됐으며, 22일에는 태백산맥문학관에서 북콘서트와 사인회가 열렸다. 독자와 방문객들은 김범우의 집과 벌교 홍교 등 작품의 배경이 된 장소를 걷고 작가와 소통하며 벌교의 역사와 문화를 되새겼다.

아울러, 축제 기간에는 '황금꼬막을 잡아라', '바퀴 달린 널배타기', 어린이 체험존, 꼬막 껍데기 테라리움·짱뚱어 오토마타 만들기 등 가족 참여 프로그램이 즐거움을 더했다.

박서진·양지은·김용빈 등 인기가수의 축하공연과 꼬막노래자랑, 청소년 댄스 경연대회는 축제의 흥을 돋웠으며, 꼬막 야시장과 미리내다리 야간 포토존은 밤까지 축제 분위기를 이어갔다.

벌교 꼬막은 임금님의 수랏상에 진상되었던 수산물지리적표시 제 1호이며, 모래나 황토가 섞이지 않은 진흙 뻘에서 자라 육질이 쫄깃하고 맛이 좋기로 유명하다.

김철우 보성군수는 "찬 바람이 불면 꼬막에 맛이 들고, 벌교에는 전국에서 손님이 찾아온다"며 "벌교꼬막축제가 제철 먹거리와 갯벌, 문화를 함께 즐기는 대한민국 대표 축제로 자리매김하고, 그 활기가 지역 상권과 주민 소득으로 이어지도록 힘쓰겠다"고 말했다.