전남 영암문화관광재단은 오는 12월 12일 영암읍 구 대동공장에서 '2026 영암 고구마 달빛축제'를 개최한다고 23일 밝혔다.

이번 축제는 영암의 대표 농산물인 고구마를 주제로 한 겨울밤 먹거리 축제로, 앞서 지난 11월 신북면 황토고구마밭에서 열린 '2026 영암 황토밭 고구마 축제'가 수확 체험과 장터 중심으로 진행된 데 이어, 이번에는 수확을 마친 고구마를 도심 속 옛 공장 공간으로 옮겨 달빛 아래에서 맛보고 구매하며 즐길 수 있는 야간 축제로 마련됐다.

▲2026_영암고구마달빛축제_포스터ⓒ영암군

특히 올해는 유휴 공간 재생 무대인 구 대동공장으로 자리를 옮겨 고구마의 매력을 겨울밤 정취와 함께 새롭게 선보인다. 행사에서 선착순 2000명을 대상으로 고구마를 50% 할인하는 반값 판매가 진행되며, 구매 희망자는 현장에서 구매 대기표를 받아야 한다.

먹거리와 더불어 즐길거리도 풍성하다. 성악가이자 프로 팔씨름 선수인 김영덕과의 팔씨름 대결과 김영덕의 팝페라 공연이 무대에 오르며, 고구마 굽기 체험과 문화예술공연, 다양한 부대행사가 진행돼 옛 공장 마당과 창고 일대의 겨울밤 분위기를 한층 돋운다.

구 대동공장은 영암의 농경·산업 역사를 품은 공간으로, 오는 28일 '2026 대동한마당<문화정미소 Festa>'를 통해 쌀과 농경문화를 주제로 한 공간 재생 가능성을 보여줄 예정이다. 영암문화관광재단의 문화재생사업으로 지역 문화거점으로 변모 중인 이곳이 달빛과 조명과 함께 겨울 먹거리 축제 무대로 변신한다.

군과 재단은 나주 혁신도시와 광주 광산구·서구·남구 아파트 엘리베이터 TV 등에 축제 홍보 영상을 송출하며 외지 방문객 유치에도 힘을 쏟고 있다.

오세헌 영암문화관광재단 축제도시팀장은 "이번 축제는 지역 특산물 가치를 문화와 연결해 지속 가능한 지역공동체 모델을 만드는 데 목표를 두고 있다"며 "달빛 아래 고구마 방앗간이라는 독특한 콘셉트로 농업과 관광, 체험을 ESG 기반으로 연계한 좋은 사례를 만들겠다"고 말했다.