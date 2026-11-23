민형배 전남광주특별시장이 국립의대 후보대학 선정 과정의 공정성 논란과 관련, 검증협의기구 구성 및 심사자료 공개를 약속한 가운데 서남권 의료 공백 해소를 위한 500병상 규모 국가병원 설립 구상을 밝혔다.

하지만 국가병원 설립 주체와 부지, 재원 조달, 운영 방식 등 구체적인 사업계획은 아직 확정되지 않아, 실현 가능성을 확보하는 것이 과제로 남았다.

민 시장은 23일 오전 무안청사 브리핑룸에서 국립의대 신설 후보대학 추천과 관련한 서남권 시민 대상 입장문을 발표하고, 목포·무안·신안·영암 등 서남권 의료 인프라 확충과 지역 발전을 위한 후속 대책을 추진하겠다고 밝혔다. 특히 서남권에 약 500병상 규모의 국가병원을 신설해 중증질환 치료와 응급 대응이 가능한 의료체계 구축 필요성을 강조했다.

▲23일 민형배 전남광주통합특별시장이 무안청사 브리핑룸에서 서남권 시민 대상 입장문을 발표한 후 기자들의 질문에 답하고 있다. 2026. 11. 23 ⓒ프레시안(서영서)

다만 해당 예산의 구체적인 사용처와 국비·지방비 분담 비율, 국가병원 설립과의 연계 여부 등은 추가 설명이 필요한 상황으로 정부와의 협의 역시 서남권에 적합한 의료기관 형태와 운영 방식을 검토하는 단계인 것으로 전해졌다.

국립의대 후보대학 선정 과정의 공정성 검증도 주요 과제로 떠올랐다. 민 시장은 지난 21일 서남권 국립의대 연석회의 대표단과 3시간 가량 간담회를 갖고 후보대학 선정 과정의 공정성을 확인하기 위한 검증협의기구 구성과 심사자료 공개에 뜻을 모았다.

특히 서남권 시민사회는 시정부가 주도하는 방식이 아닌 목포·무안·신안·영암 등 지역사회가 추천하는 외부 전문가가 참여하는 독립적인 검증기구 구성을 요구하고 있다.

검증기구의 위원 추천권과 구성 방식, 심사자료 공개 범위, 검증 결과에 따른 후속 조치 등은 앞으로 협의해야 할 핵심 쟁점이다.

민 시장은 검증 과정에서 문제가 확인될 경우 적절히 대응하겠다는 입장을 밝혔지만, 기존 순천대 후보대학 추천 결과를 재검토할 수 있는 지에 대해서는 명확한 답변을 내놓지 않았다.

목포대 발전방안 마련도 서남권의 주요 현안으로 제기됐다. 목포대가 국립의대 후보대학 선정에서 제외되면서 지역사회에서는 대학 경쟁력 약화와 신입생 모집 위축 등에 대한 우려가 커지고 있다.

이에 민 시장은 목포대와 지역사회의 상실감을 인식하고 있으며, 의대 설립 무산에 따른 대학 발전 비전을 보완할 방안을 정부와 협의하고 있다고 설명했다.

아울러 목포와 무안, 신안, 영암 등 4개 시군의 공식 제안 절차를 통해 지역 의견을 수렴하고, 시민과 시정부가 직접 만나는 자리를 마련해 서남권 종합발전 방안을 논의하겠다고 밝혔다.

민 시장은 이날 발표한 입장문에서도 후보대학 선정 당시 닷새라는 촉박한 일정으로 충분한 설명과 소통이 부족했다는 점을 인정하고 서남권 시민들에게 사과했다.

그는 "국립의대 설립의 기회를 지키는 것이 당시 시장의 책무였다면, 그 결정에 대한 의문을 해소하고 서남권의 미래를 책임지는 것은 지금 시장의 책무"라며 "공정성을 검증하는 일과 서남권의 미래를 논의하는 일 모두 책임 있게 추진하겠다"고 밝혔다.

지역사회에서는 국가병원 설립과 의료 인프라 확충이 선언에 그치지 않도록 정부 협의 내용과 예산 확보, 구체적인 추진 일정이 제시돼야 한다는 지적이 나온다.