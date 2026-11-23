김태성 전남광주 신안군수가 민선 9기 첫 시정연설을 통해 농어업 투자 확대와 섬 교통망 확충, 복지·의료 개선, 체류형 관광 및 신재생에너지 산업 육성 등 2027년 군정 운영 방향과 미래 청사진을 제시했다.

23일 신안군에 따르면, 김태성 군수는 최근 제340회 신안군의회 제2차 정례회에서 2027년도 예산안 제출에 따른 시정연설을 했다.

김 군수는 이 자리에서 민선 9기 출범 이후 83개 유인도 가운데 43개 섬을 직접 방문해 780여 건의 주민 의견을 청취한 것을 소개하고, 전 군민 민생안정지원금 지급과 신안우이 해상풍력 발전사업 착공, 임자~서울 고속버스 직통 노선 운행 등을 주요 성과로 제시했다.

▲김태성 군수 시정연설. 2026. 11. 19 ⓒ신안군

그는 2027년도 본예산은 '민생은 과감하게, 재정은 엄격하게, 배분은 공정하게'라는 세 가지 원칙을 토대로 편성했다고 설명하며, 주요 정책 방향을 농어촌 르네상스, 육상·해상 교통 혁신, 복지·의료 개선, 체류형 관광 활성화, 신재생에너지 산업 도약 등 5대 과제로 꼽았다.

가장 눈에 띄는 분야는 농어업 투자다. 군은 농어업인의 소득 증대와 경영 안정을 위해 직접투자 예산을 2435억 원으로 확대했다. 이는 전체 예산의 27% 규모로, 임기 내 30%까지 단계적으로 높인다는 계획이다.

특히 농어업 직접투자 확대와 교통·의료 인프라 개선, 신재생에너지 개발이익 공유를 하나의 성장 전략으로 연결해 인구 감소와 지역소멸 위기에 대응하겠다는 구상이다.

섬 주민의 이동권 보장을 위한 교통망 확충도 핵심 과제로 제시했다. 신의~장산 연도교 건설사업의 국가계획 반영과 자라~장산 연도교 건설, 흑산공항 조기 착공을 추진하고 흑산권역 쾌속선 대체선박 확보와 여객선 공영제 확대, 공영버스 무료화에도 힘을 쏟을 방침이다.

복지·의료 분야에서는 어르신 일자리와 돌봄서비스를 확대하고 섬 지역 의료인력을 확충해 정주 여건을 개선하기로 했다.

미래 성장동력 확보를 위해서는 자연환경과 문화예술 자원을 활용한 체류형 관광을 활성화하고 신재생에너지 개발이익 공유제를 확대한다. RE100 산업단지 조성과 데이터센터 및 신재생에너지 기자재 기업 유치도 추진해 지역 자원을 양질의 일자리와 주민소득으로 연결하겠다는 구상이다.

김태성 군수는 "군민의 삶보다 앞서는 사업은 없고, 군민의 행복보다 중요한 성과는 없다"며 "지역 발전의 혜택이 군민 모두에게 공정하게 돌아가고 실질적인 삶의 변화로 이어지는 군정을 펼치겠다"고 강조했다.

다만 민선 9기 첫 본예산에 담긴 사업들이 실제 군민 소득 증대와 정주 여건 개선으로 이어질 수 있을지, 특히 연도교 건설과 흑산공항 등 대규모 현안의 재원 확보와 추진 속도가 향후 군정의 주요 과제가 될 전망이다.