▲윤병태 나주시장 시정연설.2026.11.20.ⓒ나주시

전남광주시 나주시가 2027년도 예산안을 올해보다 531억 원 늘어난 1조 1200억 원 규모로 편성하고, 미래 성장 동력 확보와 지역 경제 활성화에 재정을 집중키로 했다.

23일 나주시에 따르면, 2027년도 나주시 예산안은 일반회계 1조 489억 원, 특별회계 711억 원 등 총 1조 1200억 원 규모다. 2026년도 본예산 1조 668억 원보다 531억 원(5.0%) 증가했으며, 일반회계가 전체 예산의 약 93.7%를 차지한다.

나주시는 인공태양 연구시설과 에너지국가산업단지 등 미래 성장동력 확보를 비롯해 70세 이상 어르신 무상버스 도입, 소상공인·농업인 지원 등 민생 안정과 지역경제 활성화에 재정을 집중할 방침이다.

윤병태 나주시장은 지난 20일 열린 제284회 나주시의회 제2차 정례회 본회의 시정연설에서 내년도 시정 운영 방향과 예산 편성 기조를 설명하고 시의회의 협조를 요청했다.

내년도 예산안에서 가장 주목되는 분야는 미래 에너지산업 육성이다. 최근 예비타당성조사를 통과한 인공태양 연구시설과 산업단지계획 승인을 마친 나주 에너지국가산업단지 조성사업에 재정 투입을 확대한다.

시는 핵융합 핵심기술 개발 및 첨단 인프라 구축에 180억 원, 에너지국가산업단지 조성에 20억 원을 각각 반영했다.

또한 노안일반산업단지 조성에 26억 원, 노안2농공단지 조성에 80억 원을 편성해 산업용지를 확보하고 연구개발과 기업 투자, 산업화로 이어지는 에너지산업 생태계를 구축할 계획이다.

한국에너지공과대학교(KENTECH) 출연금 100억 원도 반영해 에너지 전문인재 양성과 연구 기반 확충을 지원한다. 정부의 공공기관 2차 지방이전과 발전5사 통합본사 유치에도 적극 대응해 빛가람혁신도시의 에너지산업 집적 기능을 강화한다는 게획이다.

시민 생활과 밀접한 교통복지 분야에서는 70세 이상 어르신 무상 시내버스 도입이 눈길을 끈다. 시는 관련 예산 16억 원을 편성하고 오는 2027년 하반기 시행을 목표로 제도 도입을 준비하고 있다. 기존 교통복지사업인 100원 택시 운영에는 26억 원, 청소년 100원 버스에는 10억 원을 반영했다.

노인일자리 확대와 경로당 공동급식 지원 등 고령층의 생활 안정과 사회참여를 위한 사업도 지속 추진한다. 지역경제 활성화를 위해서는 나주사랑상품권 발행에 101억 원, 투자기업 보조금에 24억 원을 편성했다. 지역 내 소비를 촉진하고 기업 투자와 일자리 창출을 지원하기 위한 조치다.

농업 분야에는 농어민 공익수당 103억 원과 농작물 재해보험료 94억 원을 배정해 농가 소득 안정과 자연재해에 따른 경영 부담 완화를 추진한다.

저출생 대응을 위해 출생기본소득 25억 원과 출산장려금 21억 원도 반영했다. 관광 분야에서는 영산강 지방정원 조성에 31억 원, 2027 나주영산강축제 개최에 24억 원, 천년역사문화정원 조성에 37억 원을 편성했다. 영산강과 나주의 역사문화 자원을 연계한 관광 기반을 확충하고 관광객의 체류와 소비를 지역경제 활성화로 연결하겠다는 계획이다.

재난안전 분야에는 재해위험지구 개선사업 108억 원, 나주천 생태하천복원사업 25억 원을 반영해 자연재난 대응과 하천환경 개선을 추진한다.

윤병태 나주시장은 "어려운 재정 여건 속에서도 시민의 생활 안정과 나주의 미래 성장을 최우선에 두고 한정된 재원이 꼭 필요한 곳에 효율적으로 쓰일 수 있도록 내년도 예산안을 편성했다"며 "미래 성장사업을 속도감 있게 추진하면서 전남광주 통합시대의 중심에서 글로벌 에너지특별시 나주의 미래를 열고 시민 모두가 변화를 체감하는 시정을 펼쳐 나가겠다"고 밝혔다.

한편 2027년도 예산안은 나주시의회 각 상임위원회와 예산결산특별위원회 심의를 거쳐 오는 12월 23일 최종 의결·확정될 예정이다.