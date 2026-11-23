경남 거창군은 역대 최대인 총 9000억 원 규모의 2027년도 본예산안을 군의회에 제출했다고 23일 밝혔다.

전년도 본예산 8313억 원보다 687억 원(8.3%) 증가한 규모로 일반회계 8266억 원·특별회계 734억 원이다.

이홍기 거창군수는 "일반회계 분야별 예산은 사회복지 분야가 2031억 원(24.6%)으로 가장 큰 비중을 차지했다"며 "농림해양수산 분야 1766억 원(21.4%)·일반공공행정 분야 855억 원(10.3%)·환경 분야 806억 원(9.7%)·국토 및 지역개발 분야 575억 원(7%)·문화 및 관광 분야 485억 원(5.9%) 순이다"고 말했다.

▲거창군청 전경. ⓒ거창군

이 군수는 "지역 소비 기반 확대와 골목상권 경쟁력 강화를 위해 ▶농어촌 기본소득 사업 240억 원 ▶전통시장지구 도시재생사업 43억 원 ▶지역사랑상품권 발행지원 36억 원 등을 편성했다"면서 "체류형 관광환경을 조성하고자 ▶감악산 숲속야영장 조성사업 30억 원 등을 추진한다"고 밝혔다.

이 군수는 또 "청년 자립 기반 마련과 어르신과 아동을 아우르는 촘촘한 돌봄 체계 구축을 위해 ▶청년드림하우스 운영 27억 원 ▶경남 로컬유학 활성화 사업 10억 원 등이고 스마트농업 확대와 농가 소득 안정을 위해 ▶스마트농업 육성지구 조성(임대형 스마트팜) 154억 원 ▶농어업인수당 70억 원 등을 투입했다"며 "재해 예방과 도로·정주환경 개선을 위한 ▶도시계획도로 개설 23억 원 ▶거열산성 진입도로 국도3호선 연결공사 30억 원 등을 편성했다"고 덧붙였다.

그러면서 "지역경제 활성화·미래 성장 기반 확충·민생 안정·농업 경쟁력 제고·복지 강화 등 핵심 사업에 우선 배분했다"고 의미를 부여했다.

이홍기 군수는 "이번 예산은 한정된 재원을 꼭 필요한 곳에 집중해 군민의 일상을 지키고 미래를 준비하는 데 중점을 뒀다"고 하면서 "농어촌 기본소득 등 민생·경제 분야 지원을 강화하고 농업·관광·청년·복지 등 지역의 지속가능한 성장을 이끌 사업들을 균형 있게 담아 군민이 변화를 체감할 수 있도록 추진하겠다"고 강조했다.