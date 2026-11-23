▲한전은 23일 전국전력노동조합과 함께 전국 267개 사업장의 전력노조 지회위원장 281명을 명예산업안전감독관으로 위촉하는 행사를 개최했다.2026.11.23.ⓒ한전

한국전력(사장 김동철)이 전국 267개 사업장의 노동조합에 '안전감독권'을 부여하며 산업 현장의 재해 예방 강화에 나선다.

한전은 23일 전국전력노동조합(위원장 조창연)과 함께 전국 267개 사업장의 전력노조 지회위원장 281명을 명예산업안전감독관으로 위촉하는 행사를 개최했다.

명예산업안전감독관으로 위촉된 노조 지회위원장들은 각 사업장 자체 안전점검과 위험성평가 참여, 산업안전 관련 법령 위반 사항에 대한 개선 요청, 급박한 산업재해 위험 발생 시 작업중지 요청 등을 행사하며 작업환경측정과 근로자 건강진단 과정에도 입회해 현장 근로자의 안전과 건강을 보호하는 역할을 맡는다.

특히 한전은 지난 6월 사내 안전보건관리규정을 개정해 명예산업안전감독관의 건설공사 안전점검 참여와 작업중지 요청 권한을 명문화했다.

이는 기존의 회사 중심 안전관리 방식에서 벗어나 현장 위험요인을 잘 아는 근로자 대표가 안전점검과 개선 과정에 참여하도록 관리체계를 확대한 것이다.

한전은 이번 제도를 통해 근로자 대표의 안전관리 참여를 전국 사업장으로 확대하고, 명예산업안전감독관에게 부여된 작업중지 '요청권'이 실제 위험 상황에서 신속한 작업중지와 개선 조치로 이어지도록 할 방침이다.

이번 조치는 향후 노사 간 협력체계뿐 아니라 현장 개선 요청의 처리 실적과 위험요인 해소 여부를 지속적으로 점검해야 제도의 실효성을 확보할 수 있을 것으로 보인다.

한전 관계자는 "2025년 창사 최초로 중대재해 제로(Zero)를 달성한 것은 현장에서 안전 최우선 원칙을 실천한 직원들의 노력 덕분"이라며 "전사 명예산업안전감독관들의 적극적인 활동을 통해 이러한 성과를 지속하고 산업재해 없는 안전한 일터를 만들어 나가겠다"고 밝혔다.