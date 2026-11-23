"내년(2027년도)에는 실행의 시간입니다. 그리고 성과와 민생으로 증명하겠습니다."

정영두 김해시장은 23일 민선9기 첫 시정연설에서 이렇게 피력했다.

정 시장은 "민선9기 출범 이래 지난 5개월간 여러분과 함께 김해의 현재를 냉철하게 진단하고 ‘사람 사는 세상, 함께 잘 사는 김해’의 정책적 지향점과 김해 대전환을 위한 실천적 해법을 모색하는 데 집중하겠다"고 밝혔다.

그러면서 "첨단산업을 육성하고 민생경제를 강화하겠다. 누구도 소외받지 않는 포용 복지를 실현하겠다. 필수 도시 기반 시스템과 인프라를 완비하겠다. 자연과 인간이 공존하는 생태환경을 만들겠다. 도시 고유의 매력과 삶의 질을 높여가겠다. 신뢰받는 행정을 구현하겠다"고 의미를 부여했다.

▲정영두 김해시장이 첫 시정연설을 하고 있다. ⓒ프레시안(조민규)

정영두 시장은 "시정은 모든 시민의 더 나은 삶을 위해 존재한다"고 하면서 "도시 성장과 발전의 수혜가 시민 모두에게 골고루 돌아가도록 혼신의 힘을 다하겠다"고 강조했다.

정 시장은 내년도 예산안 규모에 대해 "올해보다 1022억 원이 늘어난 2조 5838억 원이다"며 "이 중 일반회계는 올해 대비 1199억 원이 증가한 2조 1935억 원, 특별회계는 177억 원이 줄어든 3903억 원으로 편성했다"고 말했다.

정 시장은 또 "일반회계 기준 세입예산은 지방세 4666억 원, 세외수입 910억 원, 지방교부세 4524억 원, 조정교부금 1439억 원, 보조금 9793억원, 지방채 300억 원, 보전수입 등 내부거래에 303억 원을 편성했다"고 덧붙였다.

제2회 추경예산안에 대해 정 시장은 "제2회 추경예산안의 총 규모는 1회 추경 대비 443억 원을 증액한 2조 8824억 원으로 편성했다"면서 "이 중 일반회계는 129억 원을 증액한 2조 4334억 원, 특별회계는 313억 원이 증액된 4490억 원이다"고 밝혔다.

정 시장은 "세출예산 주요 내역으로는 경전철 재정 지원금에 50억 원, 기초연금 지급과 산림재해대책비에 각각 45억 원과 20억 원을 반영했다"며 "전체적으로 국도비 보조사업의 증감액 반영, 연내 필수 집행 민생 사업비 확보, 집행잔액 정리 등한 해를 마무리하는 결산과 정리에 방점을 두었다"고 말했다.

정영두 시장은 "시정은 모든 시민의 더 나은 삶을 위해 존재한다"면서 "이번 2027년 예산안과 올해 제2회 추경예산안은 재정여건에 대한 종합적 분석을 바탕으로 시민의 더 나은 삶을 위한 필수적인 사업 위주로 편성한 만큼, 제출된 원안대로 의결해주실 것을 부탁드린다"고 강조했다.