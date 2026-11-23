▲전주완산경찰서

지난 6·3 지방선거를 앞두고 우범기 당시 전주시장 지지를 독려한 혐의를 받는 이연상 전주시설공단 이사장이 불구속 송치됐다.

23일 전북 전주완산경찰서에 따르면 경찰은 지난 20일 공직선거법 위반 혐의로 이 이사장을 공소청에 불구속 송치했다.

이 이사장은 지방선거를 앞두고 우 전 시장 지지를 부탁하는 메시지를 보낸 혐의를 받고 있다.

경찰은 메시지 발송 행위에 대해서는 혐의가 있다고 판단했지만 회식 자리에서 '한 번 더'라는 건배사로 우 전 시장의 재선을 독려했다는 의혹은 증거 불충분으로 불송치했다.

경찰 관계자는 "회식 당시 발언과 관련해 일부 진술은 확보했지만 혐의를 입증할 만한 객관적인 증거가 부족해 불송치 결정했다"고 말했다.

이 이사장은 경찰 조사에서 문자 메시지에 대해서는 직접 작성한 것이 아니라 다른 사람에게 받은 내용을 전달했을 뿐이라고 주장했으며 건배사 또한 우 전 시장의 재선을 독려하려는 취지가 아니었다고 혐의를 부인한 것으로 파악됐다.

확보한 자료에 따르면 지난해 12월 26일 이 이사장으로 저장된 메신저 계정에서 "오늘부터 3일간 전화 잘받기 게임이 시작됩니다"라는 메시지가 발송됐다.

메시지에는 "화장실 갈 때도 전화기는 들고 가고 주위에 10명 이상 홍보 부탁드립니다"라며 "우리의 선택은 우범기"라는 내용이 담겼다.

다음 날에도 "우범기를 선택해 주길 간곡히 부탁드린다"는 메시지가 전송됐다.

이같은 의혹에 대해 선관위는 자체 조사를 벌인 뒤 지난 8월 11일 경찰에 수사를 의뢰했다.

경찰은 지난 9월 16일 이 이사장의 사무실 등을 압수수색하고 확보한 자료와 관련자 진술 등을 토대로 수사를 진행해 왔다.

한편 전주시는 이 이사장이 송치될 경우 공단 정관 등을 검토해 직무정지 여부를 판단하겠다는 방침을 밝힌 바 있다.