조희대 대법원장이 탄핵될 경우 법관들이 '행동'에 나서야 한다고 촉구한 강동원 전국법관대표회의 의장의 글에 대해 법원 내부에서 반론이 나오고 있다.

정욱도 서울북부지법 부장판사는 23일 법원 내부망인 '코트넷'에 글을 올리고 "현재 정치권의 행태는 지나치다고 본다. 법관으로서 적극 대응할 필요에도 동의한다"면서도 강동원 부장판사를 향해 "'사법부 독립'이라는 명분은 정정하여 주셨으면 한다"고 했다.

정 부장판사는 "헌법상 독립의 주체는 법관, 궁극적으로 재판이지 법관들의 조직, 대법원(장) 같은 기관이 아니다"라며 "사법부 독립을 내세우면 법관들이 대법원장을 옹위하고자 뭉친다는 인상을 주기 십상"이라고 했다.

이어 정 부장판사는 "나아가 대법원장의 과오 및 원인제공을 도외시하며, 이에 대한 비판과 직접 맞서는 것처럼 비치게 된다"며 "우리는 수령을 모시는 조직원이 아니다. 수령 보위가 아니라 헌법가치 수호를 위하여 나서는 것"이라고 지적했다.

정 부장판사는 12·3 계엄을 언급하며 "헌정중단으로 '사법독립'이 통째 사라질 위기에서 보인 대법원의 소극적 태도, 법관들의 집단적 무작위를 기억해야 한다"고도 했다. 그는 "그에 대한 비판을 받아들여 자성하고 자정하는 것만이 우리의 진정성을 공인받고 독립을 바로세울 길"이라고 주장했다.

앞서 정 부장판사는 더불어민주당의 조희대 대법관 탄핵에 대해 쓴소리도 한 바 있다. 그는 지난 3일 코트넷에 글을 올리고 민주당의 탄핵 시도에 대해 "개별재판에 대한 불만이나 영향시도를 실질사유 삼아 사법부를 몰아붙이시는 것은 명백히 사법독립에 대한 침해"라며 "현실적이지 못한 내란세력 복귀 가능성을 핑계로 그 진압을 명분 삼아 헌법상 권한을 남용한다면 있지도 않은 반국가세력을 핑계로 계엄을 선포한 내란 우두머리와 다를 것이 무엇인가"라고 비판한 바 있다.

앞서 강동원 법관회의 의장은 민주당의 탄핵 추진에 대해 "도를 넘어선 것"이라고 지적하고 "판결이 마음에 들지 않을 때마다 법관을 탄핵한다면 사법부 독립은 무너진다"며 "끝내 탄핵소추를 의결한다면 우리도 '행동'으로 나서야 하지 않을까"라고 촉구한 바 있다.

이에 대해 이봉수 창원지법 부장판사는 "각급 법원 대표들의 다양한 의견을 수렴하고 합의를 도출해 주셔야 하는 의장"이라며 "회의가 개최되기도 전에 의장 본인의 의견을 강하게 드러내고, 회의의 구체적인 방향성까지 제시하시는 것이 적절한지 의문"이라고 지적하기도 했다.

이같은 지적이 잇따르자 강동원 의장은 자신의 글 말미에 '서울가정법원 판사 강동원'이라고 명기해, 의장의 의견이 아니라 개인의 의견임을 나타냈다.