▲김제시의회 전경ⓒ김제시의회

전북자치도 김제시의회가 주요 시정 현안에 대한 자유롭고 심도 있는 사전 논의를 보장하기 위해 ‘의원간담회’ 운영 기준 정비에 나선다.

김제시의회는 의원간담회의 본래 취지인 자유로운 사전 협의 기능을 강화하고 명확한 운영 기준을 확립하고자 ‘김제시의회 의원간담회 운영 규정’ 일부개정을 추진한다고 27일 밝혔다.

그동안 김제시의회는 법적 의무사항이 아님에도 불구하고 김제시 발전을 위해 집행부와 의회가 주요 현안을 허심탄회하게 조율하고자 매월 정례 및 임시 의원간담회를 운영해 왔다.

하지만 현행 규정에는 회의 공개 여부에 관한 명문 조항이 부재해 보다 명확하고 일관된 운영 기준을 세워야 한다는 의견이 꾸준히 제기돼 왔다.

이에 시의회는 전체 의원들의 논의를 거쳐 간담회의 기본 원칙을 ‘비공개’로 명문화하기로 뜻을 모았다. 이는 집행부의 확정되지 않은 초기 검토안이 여과 없이 외부에 알려져 시민들에게 불필요한 오해나 정책적 혼선을 초래하는 일을 사전에 차단하고 공식 안건 상정 전 단계에서 주요 사업을 더욱 면밀히 점검하기 위한 조치다.

동시에 시의회는 시민의 알 권리가 위축되지 않도록 다각적인 보완 장치도 함께 마련했다.

구체적으로 보면 원칙적 비공개 및 예외적 공개를 병행하기로 했따.

자유로운 토론 환경 조성을 위해 비공개 운영을 원칙으로 하되 사안의 중대성이나 시민의 알 권리 보장을 위해 의장이 필요하다고 인정할 경우 예외적으로 회의를 공개할 수 있도록 단서 조항을 신설했다.

또 법정 공식 절차의 투명한 공개를 위해 간담회에서 사전 논의된 모든 조례안 예산안 주요 현안은 향후 상임위원회 심사와 본회의 의결이라는 공식 절차를 반드시 거치게 된다. 이 과정에서 진행되는 모든 공식 회의와 회의록은 시민 누구나 열람할 수 있도록 투명하게 공개된다.

마지막으로는 보도자료를 통한 결과 공유를 원칙으로 해 간담회 종료 후 도출된 주요 논의 사항은 기존과 마찬가지로 보도자료 배포를 통해 언론과 시민들에게 성실히 안내될 예정이다.

이번 규정 정비는 단순한 비공개 전환이 아니라 ‘사전 논의의 내실화’와 ‘공식 의결 과정의 투명화’라는 두 가지 가치를 조화롭게 운영하겠다는 의지의 표명으로 풀이된다.

이정자 김제시의회 의장은 “의원간담회 비공개 명문화는 민감한 지역 현안을 의원들이 더욱 치밀하게 점검해 의정활동의 내실을 다지기 위한 제도적 보완”이라며 “충실한 사전 협의를 이어가는 동시에 본회의 및 상임위원회의 투명한 공개와 보도자료를 통한 결과 공유로 시민의 알 권리를 충실히 지켜나가겠다”고 강조했다.