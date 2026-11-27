국회 법제사법위원회가 27일 이용철 법무부 장관 후보자의 인사청문경과보고서를 채택했다. 국민의힘 의원들은 여당의 일방적인 의사진행이라며 의사진행발언을 통해 사실상 반대토론을 벌였다. 결국 국민의힘 의원들이 집단 퇴장한 가운데 적격·부적격 의견을 병기한 보고서 채택을이 이뤄졌다.

민주당 소속 서영교 법사위원장은 이날 오후 국회 법사위 전체회의에서 당초 법사위 고유법안 심사 이후 진행할 예정이었던 인사청문보고서 채택 안건을 앞당겨 상정했다. 서 위원장은 "고유법안 심사에 상당한 시간이 소요될 것으로 예상되는 데다 위원들의 개별 일정도 있다"는 점을 이유로 들었다.

그러자 국민의힘 박형수 의원은 의사진행발언에 나서 "오늘 인사청문경과보고서 채택한다고 이미 민주당이 다 정해놓고 우리한테 일방 통보한 것"이라며 "일방 통보하는 게 협의인가. 우리는 뭐 거수기냐, 들러리냐"고 강하게 항의했다.

박 의원은 청문보고서 채택 안건을 앞당긴 데 대해서도 "이것(청문보고서) 채택 못 할까 봐, 정족수 안 될까 봐 그런 것 아니냐"며 "이미 결론은 정해 놓은 것이다. 보고서 채택해야 한다, 그리고 의결정족수 확보하는 그 시간 안에 빨리 처리하자(는 것 아니냐)"고 따졌다.

박 의원은 이 후보자의 자격 문제도 거론하며 사실상 반대토론을 벌였다. 그는 "이 인사청문회의 핵심은 공소취소 지휘를 할 것이냐, 하지 않을 것이냐인데" 후보자가 "계속해서 여지를 열어놓고 있다"며 "이는 대통령이 임명하고 민주당이 추천한 특검이 조작기소라고 결론 내면, 거기에 따라서 '공소취소 지휘를 하겠다'는 의미 아닌가"라고 주장했다.

같은 당 곽규택 의원도 이용철 후보자의 농지 불법 소유 의혹과 관련한 소명 부족 등을 거론하며 "공소취소할지 말지는 추후의 문제고, 인사청문회를 받는 후보자로서 자료 제출 미비, 거짓말, 은폐 이런 걸로도 저는 통과할 수가 없는 후보자라고 생각한다"고 가세했다.

국민의힘 의원들은 두 의원의 의사진행발언 이후 전원 회의장을 떠났다.

이에 서영교 위원장은 "이용철 후보자는 법무비서관, 민변 활동, 경실련 창설, 현 정부의 방위사업청장 등 여러 가지 과정 속에서 충분한 자격을 갖추었"다며 "도덕적으로도 해명이 모두 이루어졌다고 판단"했다고 밝혔다. 서 위원장은 민주당의 적격 의견과 국민의힘의 부적격 의견을 함께 담은 청문보고서의 가결을 선포했다.

국회의 청문보고서 채택에 따라, 이재명 대통령은 곧 이 후보자 임명을 재가할 것으로 보인다. 정기국회 막바지 여야 간 대치 전선은 더 가팔라질 전망이다. 국민의힘 정점식 원내대표는 이날 오전 원내대책회의에서 이 후보자 지명을 두고 "부처 업무에 대한 전문성과 경력을 묻지도 따지지도 않고 오로지 공소취소 업무만을 위한 원포인트 인사"라며 "이용철 임명 강행은 대한민국 형사사법 시스템의 파국적 종말이 될 것"이라고 비난했다.

한편 이 대통령은 이날 이태현 KBS 사장 후보자에 대한 국회 인사청문경과보고서 송부를 12월 2일을 기한으로 재요청했다고 김성완 청와대 대변인이 전했다. 이 후보자의 청문보고서 송부기한은 원래 지난 25일까지였다.