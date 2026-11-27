▲전국교직원노동조합 로고 ⓒ전국교직원노동조합

전국교직원노동조합 광주·전남지부가 학교기말고사를 앞두고, AI스마트기기를 활용한 신종 부정행위 방지 대책을 내놓은 전남광주통합특별시교육청에 학생 소지품 검사 지침을 개선하고 시험감독 인력을 지원하라고 촉구했다.

전국교직원노동조합 광주지부와 전남지부는 27일 보도자료를 내고 "교육청이 'AI 활용 학교 시험 부정행위 방지 종합 계획'을 발표한 지 불과 사흘 만에, 학교 현장에서는 '교육 현장을 모르는 대책'이라는 목소리가 나오고 있다"고 밝혔다.

지부는 기말고사 출제와 감독 준비가 겹쳐 일선 현장에서의 혼란가 업무과중이 커졌다는 점을 문제 삼았다.

지부는 "일선 학교는 지금 시험문제 출제와 검토에 한창인데, 학업성적관리규정 정비, 학생·학부모 안내, 감독교사 연수, 탐지장비 구입, 감독 시간표 조정 등 새로운 업무가 한꺼번에 주어졌다"고 했다.

안경 검사와 개인물품 별도 보관 등 과도한 감독 조치가 갈등과 민원을 부를 수 있다는 우려도 제기됐다.

지부는 "하루에 끝나는 수능과 달리 학교 시험은 여러 날에 걸쳐 진행된다. 반복적인 검사와 물품 통제는 학생과 교사 사이의 갈등, 물품 분실, 민원 등 또 다른 문제를 낳을 수 있다"고 했다.

아울러 인력이 부족한 소규모 학교의 경우를 예로 들며 "현장 교사들은 지침대로 학생을 일일이 점검하려면 시험실마다 감독교사가 3명은 있어야 하지만, 소규모 학교의 경우 전체 교원을 동원하더라도 이만한 감독 인력을 확보하기는 사실상 불가능하다"고 토로했다.

그러면서 ▲현장의 혼란과 추가 업무 최소화 ▲과도한 검사·물품관리 지힘 개선 ▲실질적 인력 지원 ▲자율적인 시험 운영 보장 등을 요구했다.

한편 전남광주교육청은 지난 23일 학생 서약서 작성, 전자기기 일괄 수거, 안경 확인, 단추 없는 생활복이나 체육복 착용, 시험 중 학교 무선망 차단 등의 내용을 담은 AI 부정행위 방지 종합계획을 발표했으며, 이번 기말고사부터 중·고등학교 대상으로 적용할 예정이다.