1920년대 청년운동과 항일독립운동을 이끌었던 전북자치도 익산 출신인 임혁근 열사의 옥중편지 원본이 처음으로 대중 앞에 공개된다.

익산시와 익산문화도시지원센터는 오는 30일 오후 익산근대역사관에서 '재회(再會)'라는 주제로 상설전시 개편 기념식을 연다.

익산근대역사관이 2019년 개관한 이후 7년 만에 새로운 모습으로 시민들 앞에 나서는 셈이다. 익산역 앞 중앙동 한 가운데 자리잡은 '익산근대역사관'은 일제강점기인 1922년 설립된 삼산의원 건물을 원형 복원한 것으로 국가등록문화유산으로 관리되고 있다.

▲임혁근 열사가 그의 동지들에게 받은 편지는 당시 전북지역의 독립운동가들이 실제 현장에서 생활하며 느꼈던 생각과 일상을 그대로 보여주는 살아있는 자료들이다. 김종헌의 편지 ⓒ익산문화도시지원센터

이번 전시개편의 핵심은 익산 독립운동의 삼열사(三烈士)인 문용기·임혁근·이상운 선생을 새롭게 조명하고 임혁근 열사의 옥중편지 원본도 최초로 선보인다.

익산 금마 출신의 임혁근 열사(1898-1934)는 1920년대 갑자연구회 사건을 시작으로 전북지역의 청년·노동·소작 및 신간회 운동의 핵심 인물로 활동하며 치열한 반일 투쟁을 벌인 인물이다.

그가 처음 세상에 이름을 알린 1924년부터 1934년 생을 마감할 때까지 10년 동안 무려 7년 10개월간 투옥생활을 할 만큼 가열찬 투쟁의 삶을 살았다. 진정으로 '불꽃 같은 삶'을 살다 간 것이다.

임혁근 열사는 그 10년 동안 조선사회 특히 전북지역에서 일어난 거의 모든 반일투쟁 사건에 등장한다. 그를 세상에 널리 알린 1927년 신간회 익산지회 사건의 중심인물 중 유일하게 일제에 맞서 마지막까지 현장에서 투쟁하다 1934년 옥사와 다름없는 장렬한 죽음을 맞이했다.

이번 전시에서는 임혁근 열사가 1928년부터 1934년 순국할 때까지 서대문형무소에서 읽었던 책의 서적영치표와 책자, 전북지역의 동지들에게 받은 편지와 엽서의 원본과 재판기록 등이 공개된다.

이 기록들은 익산에서 활동한 독립운동가들이 남긴 생생한 역사자료로 향후 전북지역 독립운동사 연구의 중요한 자료가 될 것이다.

임혁근 열사가 그의 동지들에게 받은 편지는 당시 전북지역의 독립운동가들이 실제 현장에서 생활하며 느꼈던 생각과 일상을 그대로 보여주는 살아있는 자료들이다.

이 가운데 김제와 익산에서 활동했던 독립운동가 정한조가 보낸 엽서와 편지는 당시 이 지역의 독립운동가들이 동아시아의 국제정세를 긴밀하게 분석하면서 조선독립의 방향을 고민하는 내용이 담겨있다. 동시에 그들이 병마와 가난에 시달리며 살았는지를 생생하게 보여준다.

이번 전시개편에서 임혁근 열사가 남긴 유품들은 의 가족들에게 전해져 익산시와 익산문화도시지원센터에 기증된다.

임혁근의 부인 신일동 여사는 생전에 이 유품들을 소중하게 보관해왔고 아들 임호는 부친 임혁근의 명예회복과 서훈을 위해 평생을 바치다시피 했다.

이러한 노력의 결과로 1990년 임혁근은 8월 광복절에 건국훈장 애국장에 추서되었다. 이 유품들은 아들 임호를 거쳐 다시 손자인 임광에게 전해져 오늘날에 이르렀다.

이날 행사의 테마인 ‘재회(再會)’는 일제강점기 익산의 독립운동을 위해 싸우다 순국한 삼열사(三烈士)와 익산시민들의 뜻깊은 만남을 의미한다. 이 사업은 익산시와 익산문화도시지원센터가 지난 5년간 진행했던 익산학 시리즈의 하나다.

이 밖에도 신간회의 핵심동지였던 배헌, 익산 독립운동의 지도자였던 임종환 등의 편지와 엽서도 있으며, 동경에서 활동하던 김종헌, 정일화 등의 서신도 매우 특별한 의미를 담고 있다.

▲익산시와 익산문화도시지원센터는 오는 30일 오후 익산근대역사관에서 '재회(再會)'라는 주제로 상설전시 개편 기념식을 연다. ⓒ익산문화도시지원센터

▲익산근대역사관은 이번 전시개편에서 개관 당시의 콘텐츠를 전면 수정했다. ⓒ익산문화도시지원센터

익산근대역사관은 이번 전시개편에서 개관 당시의 콘텐츠를 전면 수정했다.

1층은 이리(裡里)라는 도시의 형성배경과 일제의 수탈사는 물론 당시 이리시민들의 투쟁과 일상을 입체적으로 정리했다. 2층으로 올라가면 1920년대를 중심으로 익산의 독립운동사를 핵심 테마로 전시콘텐츠를 만날 수 있다.

2층의 익산독립운동사에서 중심적으로 본 사건들은 1919년 3.1운동과 4.4 만세운동 그리고 문용기 열사의 순국사건, 그리고 1927년 신간회 익산지회 사건을 중심으로 한 1920년대 익산지역 청년운동가들의 독립투쟁 등이다.