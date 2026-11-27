내년부터 전북 지역 학교들의 살림살이 방식이 크게 달라진다.

학생당 경비와 건물유지비 등 기본 운영비 단가가 10% 오르고, 그동안 추가경정예산으로 뒤늦게 메워오던 공공요금이 본예산에 바로 담긴다.

특히 연말이면 불필요한 지출을 부추긴다는 지적을 받아온 '예산 99% 집행률' 목표도 전면 폐지된다.

전북특별자치도교육청은 단위학교의 안정적인 재정 운영과 자율적인 예산 편성을 돕기 위해 '2027학년도 학교회계 예산편성 기본지침'과 학교별 전출예정액을 27일 각급 학교에 안내했다.

학급 수와 학생 수가 줄어들고 있지만 공공요금과 시설 유지관리비 같은 필수 경비는 꾸준히 발생하는 학교 현장의 어려움을 반영해 학교 중심의 재정 운용을 강화하려는 조치다.

가장 눈에 띄는 변화는 필수 운영비의 현실화다. 교육청은 △학생당 경비 △건물유지비 단가 △유치원 교당 경비를 각각 10%씩 인상하기로 했다.

그동안 추경을 통해 지원하던 공공요금 등도 본예산에 미리 반영해 학교가 연초부터 예산 걱정 없이 안정적으로 살림을 꾸릴 수 있도록 했다.

여기에 한국어학급 급당 경비를 새로 만들어 해당 학급 운영에 필요한 재정 지원도 한층 두텁게 했다.

예산 집행의 비효율을 걷어내고 학교의 자율성을 넓히는 장치도 마련됐다. 목적사업비를 쓰고 남은 잔액의 반납 기준 금액을 기존 10만원에서 30만원으로 높여 행정 부담을 덜었으며, 예산현액 대비 99%를 채워야 하는 재정집행률 목표를 없애 불필요한 연말 지출을 막기로 했다.

▲전북특별자치도교육청 표지석과 본관 건물.ⓒ

이와 함께 통합교부사업비의 사업 건수와 지원 규모를 늘려 학교가 교육과정과 교육활동에 필요한 예산을 현장 사정에 맞게 탄력적으로 쓸 수 있도록 길을 열어뒀다.

전북교육청은 이번 지침 안내를 계기로 꼬리표가 붙은 목적사업 중심의 재정 운영에서 벗어나 학교의 자율성을 존중하는 총액배분 중심의 재정 체제로 전환을 이어갈 방침이다.

천호성 교육감은 "학교기본운영비는 학교가 교육과정과 학생 성장에 필요한 교육활동을 안정적으로 운영하도록 뒷받침하는 중요한 재정 기반"이라며 "앞으로도 학교의 자율적인 예산 편성과 운영 여건을 개선하고 학교가 교육활동에 더욱 집중할 수 있도록 학교 중심의 재정 지원을 확대해 나가겠다"고 말했다.