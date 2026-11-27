도내 과수농가가 농림축산식품부가 주최하고 한국과수농협연합회가 주관한 ‘2026 대한민국 대표과일 선발대회’에서 대상(국무총리상) 1점과 최우수상(농림축산식품부 장관상) 2점을 수상했다.

특히 이상저온과 생산비 상승 등 어려운 영농 여건 속에서도 전국 최우수상 13점 가운데 2점을 전북 농가가 차지하며 장수의 고랭지부터 김제의 평야지역에 이르기까지 전북 과수산업의 품질 경쟁력을 입증했다.

대상인 국무총리상과 상금 500만 원은 남원시 이영주 씨(63)가 출품한 캠벨얼리 포도가 수상했다. 이 씨는 이상기후 속에서도 기상 상황을 수시로 확인하고 시설 환기와 수분·토양 관리를 철저히 하는 등 안정적인 고품질 과일 생산에 힘써 왔다.

▲ⓒ전북도

품목별 최고상인 최우수상은 사과 부문 장수군 육성근 씨와 포도(샤인머스캣) 부문 김제시 김종국 씨가 선정돼 농림축산식품부 장관상과 상금 200만 원을 각각 받았다.

시상식은 27일 대전컨벤션센터(DCC)에서 열리는 ‘2026 대한민국 과일산업대전’ 개막식에서 진행됐다. 수상작은 29일까지 3일간 행사장 내 대표과일 전시관에 전시된다.

올해로 16회째를 맞은 이번 대회는 국산 과일의 우수성을 알리고 품질 경쟁력을 높이기 위해 마련됐다. 사과·배·포도 등 일반과수 7개 품목과 밤·호두 등 산림과수 4개 품목을 대상으로 과원 현장심사와 당도·산도·경도 등을 측정하는 계측심사, 외관심사를 거쳐 총 46점의 수상작을 선정했다.

민선식 전북특별자치도 농생명축산산업국장은 “고품질 과수 생산기반을 확충하고 스마트 과원 조성 등 현장 맞춤형 지원을 강화해 전북 과일의 경쟁력을 높여 나가겠다”고 말했다.