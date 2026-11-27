김용석 국토교통부 대도시권광역교통위원회 위원장은 27일 "익산역을 바라보는 국토부의 시각을 더 크고 더 무겁게 해야 하겠다"고 강조했다.

김 위원장은 이날 오후 익산시청 다목적홀에서 열린 국가철도공단 주관의 '익산역 증축공사 사업설명회'에 참석해 "익산역은 호남철도 교통의 요충지이자 새만금의 관문 철도역, 미래를 위한 복합환승센터 등을 충분히 이해하고 국토부로 돌아가면 하나하나 검토해서 긍정적으로 실현될 수 있도록 노력하겠다"며 이같이 강조했다.

'대광위'는 광역교통 불편 해소를 위해 철도·도로망을 확충하고 광역버스를 확대하는 등 광역교통서비스를 개선하기 위해 노력해온 국토부 관련 기관이다.

김용석 위원장은 "철도시설은 한 번 건설하면 수십년을 사용하는 만큼 당장의 수요뿐만 아니라 지역의 발전 가능성과 앞으로의 교통여건까지 내다봐야 한다"먀 "호남철도 교통의 요충지인 익산역은 2040년이면 하루 이용객이 2만5000명에 이르는 등 현재 시설로는 공간이 크게 부족할 것으로 예상된다"고 말했다.

▲김용석 국토교통부 대도시권광역교통위원회 위원장은 27일 "익산역을 바라보는 국토부의 시각을 더 크고 무겁게 해야 하겠다"고 강조했다. ⓒ프레시안

그는 이어 "이번 증축공사 사업이 이런 변화에 미리 대비하고 익산은 물론 인근 지역 주민들의 철도 이용 여건을 개선한다는 데 큰 의미가 있다"며 "역사 규모를 키우는 것도 필요하지만 중요한 것은 철도역을 이용하는 국민의 편의"라고 언급했다.

김 위원장은 "아직 본격적인 설계에 들어가기 전 단계인 만큼 그동안 불편한 점이나 개선을 바라는 점 등을 말씀해달라"며 "국토부도 관계기관과 긴밀히 협의하면서 익산역사 증축공사가 차질 없이 추진될 수 있도록 필요한 지원을 해나가겠다"고 거듭 강조했다.

이날 행사에는 최정호 익산시장과 이춘석·한병도 국회의원, 국가철도공단 이사장, 한국철도공사 안전부사장, 시민 등 400여명이 참석해 관련 사업에 대한 지역민들의 무한 관심을 표출했다.