1912년 첫 기적소리를 울린 전북 익산역이 115년의 애환을 딛고 향후 100년을 향한 새로운 출발에 나선다.

호남 철도교통의 관문 역할을 해온 익산역이 증축을 통해 이미지 변신과 함께 새로운 얼굴로 방문객을 매료시킨다.

찬란한 역사의 기억과 밝은 미래로 현재의 공간을 쌓는 새로운 역사가 480억원 사업비 투입을 통해 미래의 가능성까지 제시하는 새 역사(驛舍)로 익산시민들에게 다가온다.

▲호남 철도교통의 관문 역할을 해온 전북자치도 익산역의 얼굴이 완전히 새롭게 바뀐다. ⓒ익산시

▲찬란한 역사의 기억과 밝은 미래로 현재의 공간을 쌓는 새로운 역사가 480억원 사업비 투입을 통해 드디어 새로운 이미지로 익산시민들에게 다가온다. ⓒ익산시

익산시는 27일 오후 시청 다목적홀에서 최정호 익산시장과 이춘석·한병도 국회의원, 대도시권광역교통위원회 위원장, 국가철도공단 이사장, 한국철도공사 안전부사장, 시민 등 400여명이 참석한 가운데 국가철도공단 주관 '익산역 증축공사 사업설명회'를 개최했다.

이날 첫 모습을 드러낸 익산역 증축공사는 당초 연면적 1800㎡에 총사업비 318억원 규모로 계획됐으나 최종 연면적 2900㎡에 총사업비 480억원 규모로 대폭 확대됐다.

익산역의 디자인 컨셉을 보면 찬란한 역사의 기억과 밝은 미래로 현재의 공간을 쌓는 것이라 할 수 있다.

미륵사지의 흔적을 재해석하고 들여놓은 디자인에 익산에서 영국 런던까지 갈 수 있는 유라시아 철도의 미래까지 담아놓았다.

또 기존 역사의 성능개선에서 출발해 복합환승센터와 역세권 개발을 준비하는 '성장형 개발전략'을 수립했다.

각 단계별로 역사의 기능을 증축하고 시민들에게 공공공간을 제공하는 완성형 역사계획으로 미래 확장에 유연하게 대응하는 디자인을 채택했다.

▲각 단계별로 역사의 기능을 증축하고 시민들에게 공공공간을 제공하는 완성형 역사계획으로 미래 확장에 유연하게 대응하는 디자인을 채택했다. ⓒ익산시

실내디자인은 확장된 대공간과 자연광을 바탕으로 이동과 대기, 휴식 등 다양한 활동이 공존하는 '열린 역사'로 추진된다.

천창과 투명한 입면을 통해 자연광을 공간 깊숙이 유입하고 내부와 외부의 경계를 열어 확장된 공간 경험을 제공하는 것도 큰 특징이라면 특징이다.

열차를 운행하면서 공사를 해야 하는 까닭에 이용객과 작업자의 안전에도 각별한 신경을 썼다.

▲최정호 익산시장은 "익산역 증축은 중앙정부와 지역 정치권, 익산시가 한뜻으로 힘을 모아 일궈낸 값진 결실이자 새만금 관문도시로 도약하는 힘찬 첫걸음"이라고 강조했다. ⓒ익산시

더불어민주당 한병도 원내대표(익산을)는 이날 "익산역이 1912년 첫 기적소리를 울린 후 지난 115년간 시민들의 애환을 간직한 채 이제 새로운 100년을 향훈 힘찬 도전을 준비한다"며 "480억원을 투입해서 출입구부터 화장실, 라운지, 야외광장까지 증축과 시설개선을 통해 익산을 대표하는 공간으로 탈바꿈하게 될 것"이라고 강조했다.

최정호 익산시장은 "익산역 증축은 중앙정부와 지역 정치권, 익산시가 한뜻으로 힘을 모아 일궈낸 값진 결실이자 새만금 관문도시로 도약하는 힘찬 첫걸음"이라며 "새만금으로 향하는 사람과 기업의 흐름이 익산역을 거쳐 원도심의 활력으로 이어지도록 사업 추진에 만전을 기해 '스쳐가는 도시'가 아닌 머물고 일하며 살아가는 '사람이 흐르는 익산'을 반드시 만들어 내겠다"고 말했다.