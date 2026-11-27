중앙정부의 미래대응기금 신설에 따른 보통교부세 축소와 국고보조율 인하 움직임에 맞서 전국 기초지방정부 수장들이 광주에 모여 '지방재정 사수'를 위한 공동 대응에 나섰다.

대한민국시장･군수･구청장협의회는 27일 광주 김대중컨벤션센터에서 민선 9기 제2차 공동회장단회의를 열고 기초지방정부의 재정 위기 현안과 대응 방안을 집중 논의했다. 개회식에는 민형배 전남광주통합특별시장과 5개 자치구청장들이 참석해 전국에서 광주를 찾은 공동회장단을 환영했다.

이날 회의에서는 정부의 미래대응기금 신설로 보통교부세 재원이 줄어들고 성평등가족부 소관 17개 사업의 국고보조율이 70%에서 50%로 인하될 경우 약 3180억 원의 추가 부담이 발생하는 등의 대응 문제를 논의됐다.

또한 2022년 지방으로 이양된 사회복무요원 지원사업비가 급증(광주 남구의 경우 3년 새 4배 폭증)하고 있다며 국가 사무로 환원할 것을 건의하기로 했다.

▲27일 전남광주통합특별시 서구 김대중컨벤션센터에서 열린 민선9기 1차년도 제2차 공동회장단회의 참석자들이 기념사진을 촬영하고 있다.2026.11.27ⓒ대한민국시장·군수·구청장협의회

김병내 대표회장은 "전남광주통합특별시 출범 등 초광역 거버넌스가 성공하기 위해서는 광역과 기초정부 간 수평적 협력관계 속에서 상생 발전해야 한다"며 "기초정부의 안정적인 재정운영 기반이 흔들리지 않도록 현행 교부세 재원 체계 유지를 위해 지방4대 협의체와 함께 모든 역량을 집중하겠다"고 강조했다.

협의회는 △미래대응기금 신설과 무관하게 보통교부세 재원체계 현행 유지 △조정이 불가피할 경우 1년 유예 및 지방재정 보전대책 마련 △범정부 재정분권 TF 재가동 등을 공동 건의문으로 채택했다.

이 외에도 고향사랑기부제의 기부금 전액 세액공제 한도를 현행 10만 원에서 20만 원으로 상향하고 법인 기부를 허용하는 제도 개선안 등 주요 현안에 대한 대응 방안을 논의하고, 홍보 역량 강화를 위한 '대외협력홍보국' 신설 등 조직 개편안을 의결하며 민선 9기 활동의 본격적인 시동을 걸었다.

한편 이날 회의 시작에 앞서 열린 축하공연은 참석자들에게 깊은 울림을 줬다. 남구 소속 발달장애인 음악가 6명으로 구성된 '장천하 예술단'이 무대에 올라 이름 그대로 '장애를 넘어 천상의 하모니를 만든다'의 무대를 펼쳤다.

장천하 예술단은 협의회가 제도 개선을 요구한 고향사랑기부제의 '지정기부'를 통해 3억 원이 넘는 기부금을 모아 최근 유엔본부, 뉴욕 타임스퀘어 등에서 성공적인 미국 순회공연을 마친 성공 사례이기도 하다.