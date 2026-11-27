더불어민주당 현역의원이기도 한 박홍근 기획예산처 장관이 27일 국회 법제사법위원회에서 같은 여당 소속 의원의 예산 관련 질의를 거부하면서 역시 여당 소속인 서영교 법사위원장과 정면 충돌했다. 박 장관이 "법사위가 상원이냐"며 답변을 거부하자 서 위원장이 "이런 장관 처음 봤다"고 질타하면서 여권 내 이례적인 공방이 벌어졌다.

발단은 이날 오후 국회 법사위 전체회의에서 여당 간사인 김의겸 의원이 박 장관에게 새만금 사업 관련 질의를 하면서였다. 김 의원이 "지금 예산철이라 바쁘실 텐데, 새만금 사업 잘 아시죠?"라고 묻자 박 장관은 "예산과 관련된 질문은 여기서 답변 안 드리겠다. 관련된 안건에 대해서만 질문 달라"고 불편한 태도를 보였다.

김 의원이 "뵙기가 어려우니까 이런 자리를 빌려서라도 질문을 드리겠다"고 하자, 박 장관은 "법사위는 법사위의 고유 역할이 있지 않느냐"며 "예결위에서 이미 충분히 얘기를 했고 소위에서 심사를 하고 있기 때문에 국회법대로 하는 것이 옳다고 생각한다. 양해해 주시면 별도로 설명드리겠다"고 했다.

이에 서영교 법사위원장이 나서서 "법안 관련 토론을 하면서도 중요한 현안들은 정부에게 누구나 묻고 또 답을 들을 수 있다"고 하자 박 장관은 "여기가 상원이 아니지 않느냐"고 반문했다. 그는 "오히려 위원장께서 정리해 주셔야 한다. 안건과 상관없는 것이기 때문에 안건과 관련된 답변을 달라고 하셔야 한다"고 서 위원장에게도 문제를 제기했다.

법사위는 다른 상임위가 심사를 마친 법률안의 체계·자구 심사권을 행사하는 과정에서 법안의 정책적 내용까지 관여하거나 처리를 지연시키면서 사실상의 '상원' 역할을 한다는 비판을 받아왔다. 박 장관은 민주당 원내대표 당시 "법사위가 그동안 상원처럼 월권을 행사해오지 않았느냐"며 법사위 정상화를 주장한 바 있다.

박 장관은 이날도 국회법상 법사위의 소관 사항을 열거하며 "저는 국회법에 따라 여기에 나온 국무위원이다. 국회법에 따라 질문하고 답변하면 되는 것"이라며 "오늘 질문한 내용은 그 어떤 국회법에도 법사위가 할 수 있다고 돼 있지 않다. 대정부질문을 하든지 아니면 예결위에 와서 했어야 한다"고 주장했다.

박 장관이 근거로 제시한 국회법 제37조 제1항 제2호 아목은 법사위의 소관 사항으로 '법률안·국회규칙안의 체계·형식과 자구의 심사에 관한 사항'을 명시하고 있다.

반면 서 위원장은 국회법이 법사위의 소관 사항을 규정하고 있을 뿐 "이것을 할 수 있다고 하는 것이지 이것 외에 하지 말라는 게 아니다"라며 국회의원의 질의 범위까지 제한하는 것은 아니라는 입장을 폈다.

박 장관이 "국회법에 어디 그렇게 돼 있느냐. 월권이지요. 이게 다 월권행위 아닙니까?"라며 입장을 굽히지 않자, 서 위원장은 "장관, 이런 장관 지금 처음 봐요"라고 질타하기도 했다.

장내에서 야당 의원들까지 합세해 항의가 터져 나오자, 박 장관은 "자기 일에만 철저히 충실하라. 왜 이게 법사위 일이냐", "여기가 예결위냐. 법사위는 법사위답게 하라"고 목소리를 높였다.

서 위원장이 "제가 법사위를 몇 년간 했고 법사위원장도 했지만 (이런 경우는) 처음 봤다"고 하자 박 장관은 "법사위가 그동안 제대로 작동하지 않은 것"이라고 맞받았다. 공방이 격화하면서 회의는 한때 정회했다.

▲이형일 부총리 겸 재정경제부 장관과 박홍근 기획예산처 장관이 27일 정회된 국회 법제사법위원회 전체회의에 앉아 있다. 법사위는 박홍근 장관의 답변 거부 문제로 잠시 정회했다. ⓒ연합뉴스

속개된 회의에서 김 의원은 "국무위원과 법사위원들 간의 공식적인 관계이기 때문에 질의를 이어가겠다"며 "답변을 기대하지는 않겠다"고 하고 발언을 계속했다.

김 의원은 새만금 장기임대용지 지원과 로봇 클러스터 조성 사업에 대해 이재명 대통령과 국무총리가 여러 차례 관심을 표명했으나 "막상 이 문제들이 지금 예산 심의 과정에서 기획예산처가 반대하고 있어서 허들을 못 넘고 있는 상황"이라고 지적했다. 박 장관은 별도의 답변을 하지 않았다.

국민의힘에서도 박 장관의 태도를 질타하는 목소리가 나왔다. 국민의힘 간사인 박형수 의원은 김 의원을 두고 "평소에는 맨날 저하고 싸우는 사람이다. 서로 보기도 싫은 분"이라면서도 "국회 전체가 모욕받는 기분이어서 제가 얼굴이 확 화끈거렸다"며 박 장관에게 사과를 요구했다. 같은 당 곽규택 의원은 "기획예산처 소관 법안의 심사를 보류하고 박 장관을 퇴장"시킬 것을 요구하기도 했다.

이에 서 위원장은 "정말 제가 위원장 하면서 가장 불편한 날이다. 오늘 이럴 것은 상상도 못 했다"며 "법사위는 법사위 역할을 아주 잘하고 있다. 장관 태도에 문제가 있다"고 했다. 다만 "이 법안은 기획예산처 장관의 법안도 아니고 국민을 위한 법안"이라며 기획예산처 소관 법안을 처리했다.