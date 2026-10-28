8차례 신고에도 아내 살해…전북경찰, 반복신고 사건 대응책 논의

▲전북경찰청은 지난 27일 전주덕진경찰서에서 스토킹·교제폭력·가정폭력 등 관계성 범죄에 대한 반복신고 사례분석 회의를 개최했다. ⓒ전북경찰청

최근 전주에서 접근금지 조치를 받은 남편이 별거 중인 아내를 찾아가 살해한 사건이 발생한 가운데 전북경찰청이 관계성 범죄의 반복신고 대응 방안을 논의했다.

전북경찰청은 지난 27일 전주덕진경찰서에서 스토킹·교제폭력·가정폭력 등 관계성 범죄에 대한 반복신고 사례분석 회의를 개최했다.

이날 회의에는 도내 경찰 관계자 11명이 참석해 반복신고 사건 처리 현황과 수사 과정의 우수·미흡 사례를 점검하고 피해자 보호 체계 구축, 피의자 위험성 평가, 재발·보복 방지 방안 등을 논의했다.

신효섭 전북경찰청장은 "관계성 범죄는 피해자의 불안감이 매우 크고 범죄의 위험성이 누적되는 특성이 있는 만큼 반복신고 사건에 대한 정밀한 분석과 세심한 현장 대응을 하겠다"고 말했다.

앞서 덕진경찰서는 지난 13일 전주 덕진구의 한 아파트에서 별거 중인 60대 아내 B씨를 흉기로 살해한 혐의로 70대 남성 A씨를 26일 구속 송치했다.

B씨는 지난 4월부터 가정폭력과 스토킹 등으로 경찰에 8차례 신고했으며 법원이 A씨에게 접근·연락금지 등 잠정조치 1~3호를 내린 상태였다.

경찰도 A씨를 고위험군으로 분류해 안전을 확인하고 있었지만 끝내 살해당했다.