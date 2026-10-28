조직 탈퇴하려던 동료 협박·감금·폭행한 20대 조폭 2명 구속

▲전북경찰청

폭력조직을 탈퇴하려던 조직원을 협박해 감금하고 폭행한 20대 조직원 2명이 경찰에 구속됐다.

전북경찰청 광역범죄수사대는 폭력행위 등 처벌에 관한 법률 위반 혐의로 A씨 등 2명을 구속했다고 28일 밝혔다.

전주를 기반으로 활동하는 폭력조직 소속인 이들은 지난 8월 조직을 탈퇴하려던 B씨를 협박하고 차량에 감금한 뒤 폭행한 혐의를 받고 있다.

당시 A씨 등은 조직에 탈퇴 의사를 밝힌 뒤 연락을 끊고 숨어 지내던 B씨에게 "가족을 가만두지 않겠다"고 협박해 불러낸 뒤 강제로 차에 태워 뺨과 뒤통수를 때려 B씨에게 전치 2주 상해를 입힌 것으로 조사됐다.

경찰은 B씨와 가족에 대한 신변보호 조치에 나섰으며 범행 현장이 담긴 CCTV 영상을 확보해 체포영장을 발부받은 후 전주의 한 원룸에서 잠복 끝에 A씨 등 2명을 검거했다.

경찰 관계자는 "20대를 대상으로 한 폭력조직 신규 가입 관련 불법행위에 대해서도 추가 수사를 이어갈 방침"이라고 말했다.