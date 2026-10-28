"돈 많은 남자랑 결혼해라"…전북대 교수 성희롱·폭언 의혹에 대학 자체 심의

▲전북대학교

전북대학교 한 교수가 학생들을 상대로 성희롱과 폭언 등을 했다는 의혹이 제기돼 대학이 심의를 진행하고 있다.

28일 전북대에 따르면 최근 A교수의 부적절한 언행 등에 대한 신고가 접수돼 대학 인권센터에서 해당 사안에 대한 심의가 이뤄졌다.

A교수는 수년간 학생들에게 성희롱과 폭언을 일삼고 지각·결강을 반복했으며 특정 정당 지지를 강요했다는 등 다수 의혹을 받고 있다.

학생들이 게시한 대자보에는 A교수가 여러 학생이 있는 자리에서 남자친구가 있는 여학생에게 "여행 가서 진짜 잠만 자고 온 게 맞냐. 남자친구랑 했을 거 아니냐" "부자가 되고 싶으면 돈 많은 남자 만나서 몸 값 받고 결혼해라" "임신한 것 아니냐. 내 와이프 임신했을 때와 똑같다" 등의 발언을 했다는 주장이 담겼다.

피해를 주장하는 학생들은 이달 초 학내에 대자보를 게시하고 해당 교수의 성적 평가 및 지도 권한 박탈 등을 요구했다.

이런 가운데 해당 학과 일부 학생들은 16일 반박문을 게시하고 "전공 학생들로서 해당 대자보가 결단코 사실이 아님을 알고 있다"며 "누구의 동의도 없이 자신들의 주장을 정당화하기 위해 멋대로 우리들을 대표하는 척 선동하는 행위를 당장 그만둬라"고 주장했다.

이어 "우리는 한두 명의 과장되고 거짓된 선동에 결코 동요하거나 동의하지 않는다"며 "이와 같은 거짓 선동을 지속할 경우 강경한 대응을 준비할 것"이라고 밝혔다.

이와 관련해 전북대 관계자는 "신고 이후 해당 교수와 학생들에 대한 분리 조치가 이뤄졌으며 교수는 현재 정상적으로 강의를 진행하고 있다"며 "구체적인 조사 내용과 결과 발표 시점 등은 비밀유지 의무에 따라 공개하기 어렵다"고 말했다.

대학 측은 해당 사안에 대해 인권위원회 심의를 진행했으며 의혹이 사실로 판단될 경우 대학 본부 징계를 요청하는 절차를 밟을 방침이다.