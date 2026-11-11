상자 속에 손 넣은 우상호 강원도지사 "이게 뭐이래요?"

강원특별자치도가 온라인 도민소통 토크쇼 '안녕하십니까, 강원도입니다' 2회를 11일 오후 5시 도 공식 유튜브 채널(강원특별자치도 TV)에 공개하기로 했다.

이번 2회 주제는 11월 11일 농업인의 날을 맞이한 강원 농업 특집이다.

▲'안녕하십니까, 강원도입니다'. ⓒ강원특별자치도

방송은 농업인의 날이 1964년 원성군(현 원주시)에서 처음 시작되었다는 사실을 전하며 시작한다.

이어 1회 방송에 달린 도민 댓글을 소개한다.

귀농 지원 관련 질문에는 도지사가 직접 답변을 전한다.

▲'안녕하십니까, 강원도입니다'. ⓒ강원특별자치도

정책 코너에는 농산물유통과 담당 공무원이 출연했다.

담당 공무원은 철원 벼베기 현장의 뒷이야기를 전하는 한편 들녘별 화장실 지원사업과 전국 최초 농산물 광역수급관리센터를 소개했다.

1회 콜센터 문의 2위를 기록한 여권 발급 안내도 담았다.

도 민원실 담당자가 직접 출연해 재방문을 방지하는 여권 신청 필수 준비물 등 생활정보를 안내했다.

▲'안녕하십니까, 강원도입니다'. ⓒ강원특별자치도

'지사님 이 뭐이래요' 코너에서는 도지사가 상자 속 강원 농수산물을 손 감각으로만 맞히는 미션을 수행하며 예능적 재미를 더했다.

이번 방송은 1회 도민 댓글과 콜센터 문의를 다음 회차 소재로 삼아 묻고 답하는 양방향 소통 채널의 성격을 강화했다.

김영호 강원특별자치도 대변인은 "도민의 질문이 방송의 주제가 되고 그 답변이 다시 도민에게 돌아가는 것이 진정한 소통이다"며 "앞으로도 도민 목소리를 적극 반영해 누구나 쉽고 편하게 도정에 참여하는 소통 창구로 발전시키겠다"고 말했다.