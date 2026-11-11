최종수 강원도의원 "참다랑어, 국제 쿼터량 확보·급냉 시설 시급"

최종수 강원특별자치도의회 의원(국민의힘·평창2)은 10일 제350회 정례회 농림수산위원회 해양수산국 행정사무감사에서 "급변하는 해양 환경에 발맞춘 어업인 보호 및 새로운 소득원 창출을 위한 선제적 대책 마련이 시급하다"고 강조했다.

최종수 의원은 지난 9월 부산 북항 인공수로에 출현한 고래 부캉이 사례를 언급하며 "단순한 해프닝이 아니라 바다 생태계가 겪고 있는 이례적 변화의 경고"라고 지적했다.

▲최종수 강원특별자치도의회 의원(국민의힘·평창2). ⓒ강원특별자치도의회

최종수 의원에 따르면 국립수산과학원 자료에 따르면 지난 58년간(1968~2025년) 한국 주변 해역 수온은 1.6도 상승했다.

이는 전 지구 바다 수온 상승폭(0.76도)의 두 배를 웃도는 수치다.

특히 최근 10년간 수온 상승률은 과거 58년 평균보다 3배나 빠른 것으로 분석됐다.

기후변화의 영향으로 동해안 대표 어종이던 명태가 자취를 감추고 양미리·도루묵·오징어 어획량이 급감했다.

반면 방어와 참다랑어 등 난류성 어류의 혼획은 크게 늘었다.

최종수 의원은 고부가가치 어종으로 떠오른 참다랑어가 어업인 소득으로 이어지려면 국제 쿼터량 확보와 신선도 유지가 최우선 과제라고 짚었다.

현재 강원특별자치도 지역의 참다랑어 어획 쿼터량은 모두 소진되어 추가 어획이 불가능한 상태다.

상품성 유지를 위한 핵심 인프라 구축 방안도 제시됐다.

최종수 의원은 "선상 방혈·냉각 처리 장비 지원은 물론 육상에 영하 60도 이하 급냉 시설·저온 저장고·저온 위판장을 시급히 확충해야 한다"며 "대량 어획에 대비해 유통·가공 전문업체와의 선제적 공급 계약 체결도 도 차원에서 적극 지원해야 한다"고 주장했다.

이어 "바다 여건이 변했다면 어업 정책도 그에 맞춰 발 빠르게 변해야 한다"며 "참다랑어 쿼터량 확보부터 인프라 확충, 판로 개척까지 빈틈없는 지원을 통해 어업인 애로사항을 해결하고 소득을 높이는 데 집행부가 최선을 다해 달라"고 당부했다.