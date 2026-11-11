이병구 강원도의원 "양구 대암산 풍력자원 묵히지 마라"

이병구 강원특별자치도의회 의원(국민의힘·양구)은 10일 제350회 정례회 산업국 행정사무감사에서 햇빛소득마을의 주민 소득 창출을 위한 재생에너지 사업의 전력계통 사전 확보와 양구 대암산 일대의 공공풍력 입지 반영을 촉구했다.

이병구 의원에 따르면 현재 강원특별자치도는 마을 단위 태양광발전소 운영으로 주민 소득을 창출하는 햇빛소득마을 사업을 추진 중이다.

▲이병구 강원특별자치도의회 의원(국민의힘·양구). ⓒ강원특별자치도의회

올해 12개 시군 46개 마을을 대상으로 총 924억 원 규모의 사업을 진행하고 태양광 발전시설, 에너지저장장치 설치 등을 지원할 계획이다.

그는 "태양광 시설을 구축하더라도 생산 전력을 기존 전력망에 연결하지 못하면 발전과 수익 창출이 불가능해진다"며 전력계통 연계 확보가 사업 성패의 핵심 과제라고 지적했다.

공공주도 육상풍력 계획입지 사업과 관련해 양구 지역의 풍력자원 활용 방안도 제시했다.

강원특별자치도는 2030년까지 1천470억 원 규모의 주민참여형 풍력발전단지 조성을 추진하고 있고 풍황자원·환경성·주민수용성·전력계통을 고려해 적합지를 발굴할 예정이다.

양구 대암산 일대는 풍력자원 활용 가능성이 높은 지역으로 꼽힌다.

이병구 의원은 "공공풍력 입지 선정 과정에서 양구의 자연환경과 지역 여건을 충분히 검토해야 한다"며 "주민참여를 통한 지역경제 활성화 방안을 적극 모색하라"고 촉구했다.

이어 "재생에너지 정책은 시설 설치에 그치지 않고 주민들의 실질적 소득과 혜택으로 이어져야 한다"며 "햇빛소득마을의 안정적 전력계통 확보와 양구의 풍력자원 활용 가능성을 면밀히 검토해 주민이 체감하는 성과를 만들어 달라"고 말했다.