한국산업단지공단 '2026년 KICOX 패밀리 어울림데이' 개최

한국산업단지공단(이사장 김대자)은 지난 10일 대구 동구 어린이 복합문화시설 ‘와글와글 아이세상’에서 대구시 행복진흥사회서비스원(원장 윤영애, 이하 행진원)과 함께 '2026년 KICOX 패밀리 어울림데이'를 개최했다.

이날 행사에는 박성길 한국산업단지공단 상무이사, 윤영애 대구시 행복진흥사회서비스 원장과 한국산업단지공단 직원 가족, 대구 지역주민 가족 총 28가족 등 100여명이 참여했다.

이번 행사는 임직원과 자녀가 함께 문화·체험 프로그램을 즐기며 가족 간 유대감을 높이고 일·가정 양립을 지원하는 한편, 대구 지역 가족과 자연스럽게 교류할 수 있는 기회를 마련하기 위해 기획됐다.

한국산업단지공단이 행사 기획과 예산을 총괄하고, 대구시 행복진흥사회서비스원이 대구시 최초 어린이 복합문화공간인 행사 장소를 제공하며 유기적인 협업을 이뤄냈다.

행사는 부모와 자녀가 함께 참여하는 프로그램을 중심으로 구성됐다. 오전에는 체조와 레크리에이션, 미니게임 등 가족 체육행사를 진행하고, 오후에는 가족이 직접 디자인하고 채색하는 ‘비전 피규어’와 모루인형 키링 만들기 등 체험 프로그램을 운영했다. 이어 어린이들이 직접 참여하는 매직 벌룬쇼와 포토부스 등 다양한 즐길거리도 마련됐다.

특히 임직원 가족과 지역주민 가족이 프로그램에 함께 참여하며 서로 자연스럽게 교류하는 시간을 가졌다. 참가자 한국산업단지공단 경남지역본부 소속 이화영 주임은 “아이와 함께 직접 체험하고 다른 가족들과 어울릴 수 있어 뜻깊었다”며 “앞으로도 가족이 함께 참여할 수 있는 프로그램이 자주 마련됐으면 좋겠다”고 소감을 전했다.

박성길 한국산업단지공단 상무는 “직원들이 가족과 함께하는 시간을 충분히 누리고 마음 편히 일할 수 있는 가족친화적인 조직문화를 만드는 것이 중요하다”며, “대구에 본사를 둔 공공기관으로서 지역사회와의 교류도 꾸준히 확대해 직원과 가족, 지역이 함께 행복하고 성장할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

윤영애 대구시 행복진흥사회서비스원장은 “이번 행사를 계기로 양 기관의 협력을 더욱 넓히고, 지역의 가족과 시민이 함께 행복할 수 있는 프로그램을 지속적으로 만들어 나가겠다”고 말했다.

한편, 한국산업단지공단은 지난해 7월 대구 본사 키콕스홀에서 임직원과 지역 주민 300여 명이 함께한 가족뮤지컬 '비커밍맘' 공연을 개최했으며, 올해는 대구 동구 사회적연대경제기업 팝업스토어를 운영하는 등 지역사회와 연계한 다양한 상생 활동을 이어가고 있다.