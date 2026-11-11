짜장면 한 그릇에 피어난 웃음꽃…태백 100세 짬뽕, 250명 나눔

태백시 삼수동 100세 짬뽕이 지역 어르신 250여 명을 초청해 무료 점심 식사를 대접하며 따뜻한 나눔을 실천했다.

삼수동 행정복지센터는 10일 100세 짬뽕이 지역 어르신 250여 명에게 간짜장, 편육, 과일, 떡 등 점심 식사 250인분을 무료로 제공했다고 밝혔다.

▲100세 짬뽕. ⓒ태백시

이날 100세 짬뽕은 정성껏 준비한 음식으로 어르신들을 맞이했다.

식당을 찾은 어르신들은 함께 식사를 즐기고 담소를 나누며 정겨운 시간을 보냈다.

이번 행사는 든든한 한 끼 대접과 함께 이웃 간 정을 나누고 안부를 살피는 자리로 마련됐다.

문선임 100세 짬뽕 대표는 "어르신들이 맛있게 식사하시는 모습을 보니 더 큰 보람을 느낀다"며 "앞으로도 이웃들과 정을 나누는 자리를 지속해서 마련하겠다"고 말했다.

이영미 삼수동장은 "바쁜 생업 중에도 지역 어르신들을 위해 뜻깊은 자리를 마련해 주셔서 감사드린다"며 "따뜻한 나눔이 지역 곳곳으로 이어져 서로 돌보는 지역사회가 되기를 바란다"고 전했다.