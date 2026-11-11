기술이전부터 해외 진출까지 한자리에…2026 그린바이오 CnA 파트너링

강원특별자치도가 그린바이오 기업의 기술사업화·투자유치·판로 확대를 지원하는 '2026 그린바이오 CnA 파트너링' 행사를 개최했다.

강원특별자치도 10일 한국과학기술연구원 강릉분원 천연물연구소에서 2026 그린바이오 CnA 파트너링 행사를 열었다.

▲2026 그린바이오 CnA 파트너링. ⓒ강원특별자치도

강원특별자치도와 강릉시가 공동 주최하고 강릉과학산업진흥원과 KIST 강릉분원 천연물연구소가 공동 주관한 이번 행사에는 강원특별자치도·시군 관계자, 그린바이오 기업·연구기관·투자·유통기관 관계자 등 250여 명이 참석했다.

올해로 5회째를 맞이한 CnA 파트너링은 산업 동향과 사업화 경험을 공유하고 전문가 상담·투자 연계를 통해 기업 성장을 촉진하는 행사다.

올해는 처음으로 강릉에서 열려 기업·기관 간 협력망을 강릉의 천연물 연구 역량과 산업 기반으로 확대했다.

이번 행사는 기업의 우수 기술과 제품이 실제 사업 성과로 이어지도록 기술개발부터 투자유치·판로 확보·해외진출까지 성장에 필요한 협력 기회를 한자리에서 제공하는 데 중점을 뒀다.

기조강연에서는 파마리서치가 그린바이오 글로벌 사업화 전략을 소개했다.

주제강연에서는 기능성 소재 활용 기술사업화 우수사례, 국가별 수출 전략, 지역 산업생태계와 글로벌 사업화 전략, 제조업체와의 제품 개발 및 생산 협력 사례 등을 공유했다.

기술·투자·판로·해외진출 등 4개 분야 전문가와 기업 간 1대1 맞춤형 상담회도 열렸다.

연구기관과는 공동연구·기술이전 및 제품화 방안을, 투자기관과는 투자유치 가능성을 논의했다.

유통·수출기관과는 판매채널 입점과 해외시장 진출 방안을 모색했다.

상담에는 KIST 강릉분원 천연물연구소, 한국식품연구원, 한국생산기술연구원 등 기술지원기관과 투자기관이 참여했다.

우체국쇼핑, G마켓, 11번가, 와디즈 등 유통 관계자와 해외진출 지원기관도 함께해 기업 맞춤형 협력 방안을 논의했다.

행사장에는 도내 그린바이오 기업의 기술과 제품을 소개하는 홍보 전시 공간도 마련했다.

강원특별자치도는 강릉의 천연물소재 전주기 표준화 허브, 평창의 그린바이오 벤처캠퍼스, 춘천의 그린바이오소재 산업화시설 등 지역별 산업 기반을 연계해 기업의 연구개발·창업·제품화를 뒷받침할 방침이다.

이번 행사를 계기로 공동연구·기술이전·투자유치·국내외 판로 확보가 이루어지도록 지원을 지속하기로 했다.

▲2026 그린바이오 CnA 파트너링. ⓒ강원특별자치도

김영수 강원특별자치도 행정부지사는 "지역 농산물과 천연자원이 경쟁력 있는 소재와 제품으로 이어질 때 농업에는 새로운 소득원이 생기고 기업에는 성장의 기회가 열린다"며 "이번 만남이 공동연구, 기술이전, 투자, 거래 등 실질적 성과로 이어지도록 기술개발부터 사업화·판로 확대까지 적극 뒷받침하겠다"고 말했다.