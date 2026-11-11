세계가 원주 AI 기술에 놀랐다… CES 혁신상 3년 연속 배출

원주시가 세계 최대 규모 IT·가전 전시회인 CES(Consumer Electronics Show)에서 3년 연속 혁신상 수상 기업을 배출하며 지역 첨단기업의 글로벌 기술 경쟁력을 입증했다.

원주시는 CES 2027 혁신상에 원주 소재 기업인 ㈜에프디테크와 심스테크가 최종 선정됐다고 밝혔다.

▲CES 2027 혁신상. ⓒ원주시

에프디테크는 CES 2026에 이어 2년 연속 혁신상을 받으며 기술력을 인정받았다.

이번에 혁신상을 수상한 제품은 에프디테크의 인공지능(AI) 기반 시설물 점검 로봇과 심스테크의 AI 기반 재사용 의료기구 추적관리 시스템이다.

두 제품 모두 첨단 인공지능 기술을 활용한 혁신성을 인정받았다.

원주시는 CES 2025부터 CES 2027까지 3년 연속 혁신상 수상 기업을 배출하며 원주형 첨단 미래산업의 성장 잠재력과 기술력을 글로벌 무대에 각인시켰다.

원주시는 성과를 동력 삼아 2027년 1월 6일부터 9일까지 미국 라스베이거스에서 열리는 CES 2027에 참가해 강원공동관 내 원주관을 운영하기로 했다.

전시회에는 지역 우수 기업 8개사가 참가해 첨단 기술과 주력 제품을 선보이며 글로벌 시장 진출을 모색할 예정이다.

원주시는 혁신상 수상에 따른 국제적 관심이 원주관 참가 기업 전체로 확산해 해외 바이어 발굴과 수출 상담 등 비즈니스 성과로 이어질 것으로 기대하고 있다.

구자열 원주시장은 "CES 혁신상 수상 기업을 3년 연속 배출한 것은 원주 기업의 뛰어난 기술력과 미래 성장 가능성을 세계 무대에서 공인받은 결실이다"며 "앞으로도 지역 우수 기업들이 세계 시장의 높은 문턱을 넘어 글로벌 혁신기업으로 도약하도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.