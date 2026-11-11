롯데백화점, 13일부터 겨울 정기 세일

롯데백화점 대구점과 상인점은 오는 13~29일까지 200여 개 브랜드가 참여해 최대 50% 할인하는 겨울 정기 세일을 진행한다.

패션·아웃도어·키즈 등 품목이며 점포별 겨울 패션 행사와 크리스마스 행사도 마련했다.

대구점은 13~19일까지 지하 2층 특설행사장에서 '여성 겨울 패션 특집전'을 연다. 란제리 브랜드 '비너스'와 여성복 브랜드 '엠씨', '리본' 등이 참여해 겨울 패션 상품을 선보인다.

같은 기간 상인점은 4층 특설행사장에서 '겨울 아우터, 구두 특집전'을 연다. 여성 디자이너 브랜드 '최복호'와 구두 브랜드 '탠디' 등이 참여한다.

상인점은 세일에 앞서 12일부터 12월 31일까지 7층 특설행사장에서 '크리스마스 마켓'도 운영한다. 오르골과 크리스마스 카드, 인형, 수입 원서 등 연말 선물용 상품을 판매한다.

롯데백화점 창립 47주년을 맞아 13~15일까지는 카드사 상품권 증정 행사도 진행한다. 현대·KB국민·NH농협카드로 단일 브랜드에서 당일 20만·40만 원 이상 구매하면 각각 1만·2만 원 롯데모바일상품권을 준다.

세일에 앞서 12~15일까지 열리는 패션위크 기간에는 롯데카드로 단일 브랜드 상품을 구매하면 구매 금액에 따라 10% 상당의 롯데모바일상품권을 준다. 행사별 적용 대상과 제외 품목 등 자세한 내용은 롯데백화점 앱과 각 점포에서 확인할 수 있다.

롯데백화점이 올해 새로 선보인 크리스마스 캐릭터 '헤이예티' 행사도 이어진다.

19일부터 '헤이예티' 카카오톡 이모티콘을 선착순으로 무료 증정하고, 20~26일까지는 롯데백화점 앱에서 '크리스마스 위시 이벤트'를 열어 응모 고객 가운데 추첨을 통해 경품을 준다.

유현권 롯데백화점 대구점장은 "올해 마지막 정기 세일을 맞아 대구·경북 고객들에게 실질적인 쇼핑 혜택을 드리고자 점포별 겨울 패션 행사와 이벤트를 준비했다"며 “'헤이예티' 이벤트와 함께 대구점과 상인점에서 즐거운 연말을 보내시길 바란다”고 말했다.