대구시의회 건설교통위원회, 대구시 교통국에 대한 행정사무감사 실시

대구 범안로 무료화 이후 출퇴근 시간대 교통혼잡과 병목현상이 심화되고 있는 문제가 지적되면서 사전 대응 미흡이 도마위에 올랐다.

대구시의회 건설교통위원회(위원장 김태우)는 지난 10일, 대구시 교통국에 대한 행정사무감사를 실시해 교통혼잡 해소와 대중교통 운영 효율화, 공공 교통시설의 공공성 확보 등 시민 생활과 밀접한 교통 현안을 집중 점검하고 실효성 있는 개선대책 마련을 촉구했다.

▲대구시의회의 대구시 교통국에 대한 행정사무감사 현장ⓒ대구시의회 제공

김태우 위원장(수성구5)은 범안로 무료화 이후 출퇴근 시간대 교통혼잡과 병목현상 문제를 지적하고, 사전 대응 미흡에 대한 원인 분석과 함께 단기 교통대책 및 근본적인 교통체계 개선방안 마련을 촉구했다.

또 동대구역복합환승센터 개발계획 변경에 따른 환승시설 축소와 상업시설 확대의 적정성을 따져 묻고, 환승시설의 공공성 확보와 기존 입점 소상공인의 영업권 보호를 위한 실질적인 상생대책 마련을 요구했다.

고병수 부위원장(남구2)은 월배근린공원 지하공영주차장 사업비 증액과 저조한 이용 실태, 달성화물자동차 공영차고지 개장에 따른 수요 확보 및 운영대책을 점검하고, 대규모 공공사업의 사전 수요예측 강화와 이용 활성화 대책 마련을 촉구했다. 또 자전거 사고 위험요인과 구·군별 자전거보험 가입 격차를 지적하며, 안전한 자전거 이용환경 조성과 시민 보호대책 강화를 촉구했다.

▲월배공영주차장ⓒ대구시의회 제공

박창석 위원(군위군)은 군위군 마을버스 운영에 투입되는 재정지원금 중 군비 부담이 과도하게 높은 문제를 지적하고, 대구시 차원의 시비 지원 확대와 준공영제에 준하는 지원체계 개편 등 군위군의 재정 부담을 완화할 수 있는 대책 마련을 촉구했다.

배창규 위원(달성군3)은 통합주차정보시스템의 무정차 정산서비스 이용실적이 저조한 문제를 지적하고, 시민 이용 편의와 시스템 활용도를 높일 수 있는 개선대책 마련을 주문했다.

또 고액체납자 책임징수제의 실효성 제고를 통한 투명하고 책임 있는 차량등록 행정에 대해 따져 물었다.

최수열 위원(북구3)은 대구로택시의 호출·이용실적 감소와 배차 취소 등 이용 불편 문제를 지적하고, 시민과 택시 기사의 의견을 반영한 대구로택시 서비스 재검토를 요구했다.

김중군 위원(수성구2)은 만촌역과 동대구역 지하연결통로 공사가 장기간 지연되면서 시민 불편이 가중되고 있는 문제를 지적하고, 공사 지연에 대한 책임 규명과 관계기관의 관리·감독 강화 및 조속한 준공을 촉구했다.

최완식 위원(비례대표)은 시내버스 공차운행에 따른 불필요한 운행 비용과 관리체계 미흡 문제를 지적하고, 차고지와 노선 운영 효율화 및 운수업체의 자발적인 개선을 통한 재정지원의 효율성 제고를 요구했다.

이와 함께 2차 공공기관 이전에 대비해 도시철도 3호선 혁신도시 연장 등 선제적인 교통대책 마련도 주문했다.