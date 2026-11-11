기술·현장·유통 묶어 춘천 농업 경쟁력 대폭 끌어올린다

춘천시와 한국농업기술진흥원·지역 4개 농협이 손을 잡고 춘천 지역 농업의 경쟁력 강화와 상생발전에 나섰다.

춘천시·한국농업기술진흥원·동춘천농협·서춘천농협·춘천원예농협은 10일 시청 접견실에서 지역농업 경쟁력 강화 및 상생발전을 위한 업무협약식을 체결했다.

▲지역농업 경쟁력 강화 및 상생발전 업무협약식. ⓒ춘천시

협약에 따라 6개 기관은 4개 핵심 분야에서 상호 협력하기로 했다.

협력 분야는 농업·농식품 분야 우수기술 발굴·보급 및 현장 실증 지원, 농식품 기업 및 농업경영체의 창업·사업화와 판로 확대 지원, 지역 농산물의 생산·유통 활성화 및 부가가치 제고, 농업 관련 사업·정책 연계 및 공동 협력사업 발굴·추진 등이다.

▲지역농업 경쟁력 강화 및 상생발전 업무협약식. ⓒ춘천시

춘천시는 이번 협약을 계기로 기존 협력관계를 농업기술 실용화와 농식품 기업 육성, 지역 농산물의 유통·판로 확대 등으로 넓혀 지역농업의 새로운 성장 기반을 마련할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

▲지역농업 경쟁력 강화 및 상생발전 업무협약식. ⓒ춘천시

육동한 춘천시장은 "이번 협약은 농업기술과 지역 농업 현장을 연결하고 지역 농산물의 경쟁력을 높이기 위한 뜻깊은 출발점"이라며 "앞으로도 관계기관과 긴밀히 협력해 농업인의 소득 증대와 지역 농업·농식품 산업의 지속가능한 발전을 위해 노력하겠다"고 말했다.