"석달째 임금 못 받아"…홈플러스 노동자들, 김민석 민주당 대표 면담 요구

법원의 회생 결정 이후로도 임금체불 등으로 어려움을 겪고 있는 홈플러스 노동자들이 김민석 더불어민주당 대표에게 정상화 대책 마련을 논의하기 위한 면담을 요구했다.

전국민주노동조합총연맹 서비스연맹 마트산업노동조합은 11일 서울 영등포 더불어민주당사 앞에서 기자회견을 열고 이같이 밝혔다.

노조는 "회갱계획 인가를 받은 지 두 달 만에 홈플러스는 다시 벼랑 끝에 섰다"며 "노동자들은 8월분 급여의 50%, 9월분과 10월분 급여 전액, 그리고 추석 상여금을 받지 못했다"고 밝혔다.

이어 "석 달 치 월급이 통째로 밀리거나 쪼개진 채 노동자들은 대출과 카드 빚으로 생계를 이어가고 있다"고 덧붙였다.

노조는 또 "홈플러스는 전기요금도 약 100억 원 체납한 상태"라며 "입점엄주 피해도 심각하다. 보증금을 떼일 빚을 내서 버티는 입점업주들이 수만 명"이라고 했다.

노조는 "정상화 방안을 함께 논의하자"고 "지난 5일 김 대표에게 공문을 통해 긴급 면담을 공식 요청"했으나 "어떤 답도 없었다"고 밝혔다.

이어 "여당 대표가 외면한다면 이 사태는 누가 해결하나"라며 "오는 16일 이전 김 대표가 홈플러스 노동자, 입점업주 면담에 응해달라"고 요청했다.